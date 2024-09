USC Mallersbach macht in Japons halbes Dutzend voll

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Thayatal konnte der Union Sportclub Mallersbach einen beeindruckenden 6:3-Auswärtssieg gegen den SV Union Japons einfahren. Die Partie war von vielen Toren und aufregenden Momenten geprägt, wobei beide Mannschaften eine starke Offensivleistung zeigten.

Japonser Blitzstart - Gäste drehen Spiel

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits nach sieben Sekunden konnte der SV Union Japons in Führung gehen. Prucha spielte einen langen Pass auf Plessl, der direkt von der Eckfahne abzog und den gegnerischen Torhüter überwinden konnte. Doch die Mallersbacher ließen sich von diesem Blitzstart nicht beeindrucken und kamen in der 17. Minute zum Ausgleich. Skarka verwandelte einen Freistoß und stellte damit auf 1:1.

Nur acht Minuten später stellte Ehrentraut die erneute Führung für die Japonser her, als er in der 25. Minute nach einem Foul an Kolarik per Elfmeter traf. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später gelang Chech nach einer schönen Flanke der erneute Ausgleich zum 2:2 für den Union Sportclub Mallersbach. Kurz vor der Halbzeitpause konnte die Gastmannschaft dann erstmals in Führung gehen. In der 45. Minute traf Vojtech Schulmeister und Torhüter Buchmayer war chancenlos. Damit ging es mit einem 2:3 aus Sicht der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Schulmeister mit lupenreinem Hattrick

Nach der Pause kam der SV Union Japons entschlossen aus der Kabine und konnte bereits in der 50. Minute durch Auer zum 3:3 ausgleichen. Doch auch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Mallersbacher als das effektivere Team. In der 59. Minute brachte abermals Schulmeister seine Mannschaft erneut in Führung, als er Buchmayer überhob, nachdem zwei Japonser ein Kopfballduell verloren hatten.

Die Gastgeber hatten zwar einige gute Aktionen, wie in der 68. Minute, als Prucha und Kolarik sich von hinten nach vorne durchspielten, aber Kolariks Abschluss knapp vorbei ging. Doch die Mallersbacher nutzten ihre Chancen konsequent. In der 85. Minute erhöhte erneut Schulmeister mit einem sehenswerten Freistoß ins rechte Kreuzeck auf 5:3. Damit war das Spiel so gut wie entschieden.

Der endgültige Schlusspunkt wurde in der 87. Minute durch den Man of the Match gesetzt, als Schulmeister aus 40 Metern den Torwart überhob und mit seinem viertren Treffer zum 6:3-Endstand traf. Die Japonser Mannschaft fiel danach auseinander und konnte dem Druck der Mallersbacher nicht standhalten. Mit diesem Sieg sicherte sich der Union Sportclub Mallersbach wichtige Punkte.

