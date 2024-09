USV Weitersfeld gewinnt spannendes Spiel in Japons

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Thayatal setzte sich der USV Weitersfeld knapp mit 2:1 beim SV Union Japons durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in den zweiten 45 Minuten Fahrt auf. Die Führung der Gäste konnte Japons zwischenzeitlich ausgleichen, musste sich aber letztlich doch geschlagen geben.

Ereignisarme erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Verzögerung von 20 Minuten, doch als der Anpfiff ertönte, zeigten beide Mannschaften zunächst eine zurückhaltende Leistung. Der erste Abschluss kam in der 12. Minute von Weitersfelds Kanka, dessen Schuss jedoch links am Tor vorbeiging. Die Weitersfelder näherten sich langsam, aber sicher dem gegnerischen Tor an. Gefährliche Einwürfe von Sebastian Oswald und ein Freistoßtrick der Weitersfelder, der jedoch ins Nichts führte, sorgten für die wenigen Aufreger in der ersten Hälfte.

Der SV Union Japons schaffte es in den ersten 22 Minuten nicht, einen einzigen Abschluss zu verzeichnen, was die Gäste jedoch nicht wirklich nutzen konnten. Erst in der 35. Minute hatten die Japonser ihren ersten gefährlichen Abschluss durch Koalrik, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Weitersfelder ihre beste Chance durch Hofer und Stojanovic, doch Kaltenböck im Japonser Tor parierte zunächst und der Nachschuss ging deutlich drüber. Somit endete die erste Halbzeit torlos und ohne wirkliche Höhepunkte.

Doppelter Gschweicher sorgt für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen deutlich. Die Weitersfelder erhöhten den Druck und wurden in der 61. Minute belohnt. Gschweicher traf nach einem Eckball zur 1:0-Führung für den USV. Dieser Treffer schien Japons wachzurütteln, denn die Gastgeber kamen nun besser ins Spiel. In der 65. Minute erzielte Auer nach einem Eckball den Ausgleich zum 1:1.

Die Partie blieb spannend und war nun völlig offen. Beide Teams hatten Chancen, doch es waren die Weitersfelder, die in der 82. Minute erneut zuschlugen. Wieder war es Gschweicher, der nach einem Eckball zum 2:1 traf. Der SV Union Japons warf nun alles nach vorne und hatte in den letzten Minuten mehrere Eckbälle, konnte diese jedoch nicht in zählbare Erfolge ummünzen.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Japonser, die jedoch keine Früchte trugen. Trotz einer starken zweiten Halbzeit und mehreren guten Aktionen blieb es beim 2:1 für den USV Weitersfeld. Die Gäste konnten somit einen knappen, aber wichtigen Auswärtssieg feiern, während der SV Union Japons enttäuscht das Spielfeld verließ.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter TheReporter (1240 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter TheReporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.