Spannendes Duell zwischen UFC Drosendorf und USV Pleißing/W. endet 4:2

Spielberichte

Im sechsten Spiel der 2. Klasse Thayatal (NÖ) trafen der UFC Drosendorf und der USV Pleißing/W., vor etwa 120 Zuschauern, aufeinander. Die Partie, die sich durch hohe Intensität und spannende Wendungen auszeichnete, endete mit einem 4:2 für die Gastgeber. Trotz einer guten Leistung der Gäste aus Pleißing reichten ihre Bemühungen nicht aus, um die entschlossene Mannschaft von Drosendorf zu besiegen.

Ein Auftakt nach Maß für die Gastgeber

Der Beginn des Spiels gestaltete sich vielversprechend für die Heimmannschaft. In der 20. Minute erzielte Kilian Pfeiffer das 1:0 für den UFC Drosendorf, was den Auftakt zu einem ereignisreichen Spiel markierte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits zehn Minuten später, in der 30. Minute, sorgte Milos Andrejic nach einer perfekten Vorlage von Seiter für den Ausgleich zum 1:1.

Die Drosendorfer blieben jedoch unbeeindruckt und setzten ihre Angriffe fort. In der 35. Minute war es Maximilian Aflenzer, der die Gastgeber erneut in Führung brachte. Der Schuss von Aflenzer landete schließlich im Netz, und die Heimmannschaft ging mit einem 2:1 in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochspannend. In der 48. Minute zeigte der Torhüter der Pleißinger erneut seine Klasse und verhinderte einen weiteren Treffer der Drosendorfer. Doch in der 79. Minute konnte Leonhard Haberl den Vorsprung der Gastgeber auf 3:1 ausbauen.

Die Gäste aus Pleißing gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 83. Minute war es Philipp Resel, der den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte und somit die Hoffnungen der Gäste auf einen Ausgleich am Leben hielt. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von spannenden Szenen und großartigen Torwartleistungen.

In der 91. Minute erzielte Jindrich Stransky das entscheidende 4:2 für den UFC Drosendorf. Der Schuss traf zunächst die Latte, doch Stransky nutzte die zweite Chance und versenkte den Ball im Netz. Kurz darauf erhielt Jan Mikloska vom USV Pleißing/W. eine Gelb-Rote Karte, die Gäste beendeten das Match mit 10 Mann.

Mit diesem spannenden und torreichen Spiel sicherte sich der UFC Drosendorf einen verdienten Sieg. Trotz des Engagements und der starken Leistung des USV Pleißing/W. gingen die Drosendorfer als Sieger vom Platz und festigten ihre Position in der 2. Klasse Thayatal.

2. Klasse Thayatal: Drosendorf : Pleißing/W. - 4:2 (2:1)

91 Jindrich Stransky 4:2

83 Philipp Resel 3:2

79 Leonhard Haberl 3:1

35 Maximilian Aflenzer 2:1

30 Milos Andrejic 1:1

20 Kilian Pfeiffer 1:0

Details

