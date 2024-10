Spannendes Derby endet mit einem leistungsgerechten Unentschieden

Spielberichte

In einem packenden Derby zwischen dem USV Weitersfeld und dem SVU Langau in der 8. Runde der 2. Klasse Thayatal kam es, vor zirka 100 Zuschauern, zu einem spannungsgeladenen Duell, das mit einem 2:2 Unentschieden endete. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und versuchten, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, um in den Angriff zu gelangen. Trotz mehrerer Führungswechsel gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend durchzusetzen.

USV Weitersfeld geht in Führung

Die Begegnung begann mit viel Schwung und bereits in der 2. Minute zeigte der USV Weitersfeld mit einem gefährlichen Schuss, der vom gegnerischen Torhüter zur Ecke geklärt wurde, dass sie die Hausherren sind. Doch es dauerte bis zur 22. Minute, als Lukas Hofer die Weitersfelder mit einem Weitschuss in Führung brachte. Der Jubel war in der Weitersfeld Arena laut zu hören, als die Heimmannschaft den ersten Treffer erzielte.

Der SVU Langau, angetrieben von einem schnellen Spielstil, antwortete in der 33. Minute. Ein Ballverlust der Weitersfelder im Spielaufbau führte zu einer schnellen Flanke von Langau, die von Lubor Trojanek per Kopfball zum 1:1 im Netz versenkt wurde. Beide Mannschaften suchten weiterhin nach Möglichkeiten, in Führung zu gehen, doch die Abwehrreihen hielten den jeweiligen Angriffen stand. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Stand.

Dramatik in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel weiterhin ausgeglichen. Beide Teams kamen zu Chancen, konnten jedoch zunächst kein Kapital daraus schlagen. In der 75. Minute nutzte Langau eine tief gespielte Vorlage, die Leon Hartl eiskalt ins lange Eck verwandelte und damit Langau in Führung brachte. Diese Führung schien den Gästen mehr Sicherheit zu geben, während der USV Weitersfeld unter Druck geriet.

Doch die Weitersfelder zeigten Kampfgeist und drängten auf den Ausgleich. In der 87. Minute kam es zu einem entscheidenden Moment, als David Stojanovic nach einer Flanke von links den Ball artistisch mit der Ferse ins lange Eck lenkte. Ein Traumtor, das nicht nur die Zuschauer begeisterte, sondern auch den Spielstand auf 2:2 stellte.

Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von Anstrengung auf beiden Seiten, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen.

Das Spiel endete nach 95 Minuten und beide Teams konnten sich über einen hart erkämpften Punkt freuen. Für die Weitersfelder bedeutete das Unentschieden, dass sie weiterhin Tabellenführer sind, während Langau zeigte, dass sie in der Lage sind, gegen die Spitzenreiter zu bestehen. Die Zuschauer konnten sich über ein spannendes Derby freuen, das seinen hohen Erwartungen gerecht wurde.

2. Klasse Thayatal: Weitersfeld : Langau - 2:2 (1:1)

87 David Stojanovic 2:2

75 Leon Hartl 1:2

33 Lubor Trojanek 1:1

22 Lukas Hofer 1:0

