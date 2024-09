SV Neulengbach: „Sonst wären wir alle fehl am Platz“

2. Klasse Traisental/AV

Der SV Neulengbach gehört in der bis dato noch jungen Saison der 2. Klasse Traisental/AV zu den absolut positiven Erscheinungen. Die Elf von Trainer Gerhard Henke holte aus den ersten vier Spielen zehn Punkte, steht mit dieser Bilanz aktuell auf dem vierten Tabellenplatz – bei gleich vielen Zählern wie der derzeit Erste, USV Eichgraben. Ligaportal hat die Möglichkeit genutzt, mit Coach Gerhard Henke über den Saisonstart, die Mannschaft, das Saisonziel und den nächsten Gegner zu sprechen.

Ligaportal: Herr Henke, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Gerhard Henke: Grundsätzlich sind wir mit der Punkteanzahl zufrieden nach den ersten vier Runden. Das Manko – wenn man das so sagen kann – ist, dass wir relativ viele Chancen brauchen, obwohl wir dennoch im Plansoll sind, was die Punkte betrifft. Trotzdem brauchen wir sehr viele Möglichkeiten und haben höhere Ergebnisse vergeben. Daran arbeiten wir auch.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und wo muss man in der Trainingsarbeit eventuell noch speziell ansetzen?

Gerhard Henke: Grundsätzlich haben wir nur zwei, drei neue Spieler dazubekommen mit dem Tormann, einem Sechser und einem Stürmer für den Kader noch dazu. Wir haben eine eingespielte Mannschaft, das ist unser großer Vorteil gegenüber anderen. Auch haben wir nur noch einen ausländischen Spieler, einen ungarischen Stürmer. Erwähnen möchte ich auch, dass wir – wie auch schon letzte Saison – eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben, alle ziehen an einem Strang. Die Trainingsbeteiligung ist eine hohe. Es ist alles angerichtet dafür, dass wir vorne mitspielen können, jetzt liegt es nur an uns, das auch umzusetzen.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich in Neulengbach konkret gesetzt?

Gerhard Henke: Ganz offen und ehrlich gesagt: Da wir letzte Saison Dritter geworden sind, wollen wir natürlich eine Rangverbesserung, alles andere ergibt sich von alleine. Letzten Herbst hatten wir fünf schwer Verletzte. Wichtig ist, dass wir kein Verletzungspech haben, dann hoffe und glaube ich, dass wir vorne mitspielen können, das muss auch das Ziel sein, sonst wären wir alle fehl am Platz vor dem Hintergrund, dass wir eben letztes Jahr schon Dritter waren.

Ligaportal: Werfen wir noch einen Blick auf den nächsten Gegner. Welche Art von Aufgabe erwarten sie am nächsten Spieltag konkret?

Gerhard Henke: Wir spielen in Markersdorf. Markersdorf hat sich verjüngt, die Mannschaft an ein paar Stellen umgebaut. Für mich wurden sie bis jetzt unter Wert geschlagen, sie sind sicher stärker als sie jetzt dastehen mit zwei Punkten. Das wird sicher keine leichte Aufgabe, aber wir wollen auch dort punkten.

