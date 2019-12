Kader soll im Winter stärker und breiter werden - Platz 5 bleibt Ziel von Maria Anzbach

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 12:46

Nach drei Niederlagen zum Start in die Herbstmeisterschaft erlebte die Mannschaft von 1. SV Maria Anzbach eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Nach einem klaren Siege gegen Harland ging es in die Winterpause, insgesamt sammelte der Verein acht Punkte ein und überwintert auf Rang 8 der 2. Klasse Traisental. "Wir sind mit der Hinrunde nicht wirklich zufrieden, haben uns mehr erwartet und die eine oder andere Partie im Herbst hätte auch zu unseren Gunsten ausfallen können. Die Kaderdecke war bei uns sehr dünn, dies wollen wir im Winter unbedingt korrigieren. Es fielen leider wichtige Akteure aus, ein Innenverteidiger sowie unser Tormann waren verletzt und auch Cenek Cenek konnte nicht immer auflaufen. Wir konnten die Ausfälle nicht kompensieren, bei uns hatte die Quantität und die Qualität gefehlt", lautet die Herbstbilanz von Trainer Martin Pölzleithner.

Drei bis vier Spieler sollen kommen

"Unser Ziel für diese Saison war es nicht, ganz oben dabei zu sein, wir wollten aber schon in der Tabelle um den fünften Platz landen. Unsere Philosophie bleibt gleich, wir wollen weiter viel mit eigenen Spielern auflaufen und junge Akteure in den Kader einbauen. Dies dauert noch und es fehlt in manchen Situationen noch die Abgeklärtheit", erklärt der Coach des Tabellenachten.

Die Gespräche für mögliche Zugänge sind bei Maria Anzbach noch am laufen, man will den Kader qualitativ und in der Breite besser aufstellen und der Konkurrenzkampf im Team soll weiter vorangetrieben werden. Drei bis vier Spieler könnten in der Transferzeit zum Verein stoßen. Die Verletztenliste hatte sich in der Schlussphase des Herbstes gelichtet, derzeit sind alle Akteure wieder fit.

Spielerisches Potential

Mitte Jänner startet Maria Anzbach in die Vorbereitung, die Spieler absolvieren derzeit ein Laufprogramm. Danach folgen intensive Trainingswochen und man will laut Pölzleithner auch im körperlichen Bereich zulegen. "Wir werden auch an der Schnellkraft trainieren, spielerisch wollen wir uns verbessern. Im Herbst hatten wir fast immer weniger Ballbesitz als der Gegner, daran soll gearbeitet werden. Die Ballzirkulation und der Ballbesitz sollen verbessert werden", listet Maria Anzbachs Trainer die Punkte auf, bei den man sich steigern will. Rund sieben Tests sind geplant, dabei trifft man in Bad Vöslau auf Eckartsau, die Mannschaft absolviert zudem Spiele auf Kunstrasen in Gablitz und hofft, die letzten Partien daheim auf Rasen vollführen zu können.

Angesprochen auf die Ziele des Vereins für die kommenden Monate meint Martin Pölzleithner: "Wir hatten im Herbst Spiele wie gegen Altlengbach, Neulengbach und Radlberg, bei denen wir Punkte liegen ließen. Das Ziel bleibt Platz 5, ich glaube daran, dass wenn wir uns verstärken, dieses Vorhaben auch erreicht werden kann."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten