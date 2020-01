Zwei Topzugänge machen Spiel variabler - Böheimkirchen will junge Akteure weiterentwickeln

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 09:02

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Herbst, hatten gleich wie im vorigen Jahr zwei Niederlagen und ein Remis. Dabei kam es im Sommer zu Veränderungen und vier gestandene Spieler wurden abgegeben, dagegen nur ein junger Akteur geholt. Wir sind mit vielen jungen Spielern angetreten und erreichten den dritten Platz. Als Team sind wir in der Hinrunde schon sehr gut aufgetreten und kreierten viele Chancen, in der Defensive ist mein Team auch schon sehr gut gestanden", zieht SV Böheimkirchens Trainer Helmut Marschik eine positive Herbstbilanz. Seine Mannschaft sammelte 22 Punkte ein, verlor nur zum Auftakt gegen Eichgraben und Mitte der Hinrunde gegen Pyhra und liegt zur Halbzeit in den Top 3 der 2. Klasse Traisental.

Offensivspieler könnte noch kommen

Der Trainer des Tabellendritten sieht bei seiner Mannschaft vor allem bei zwei Punkten Steigerungspotential: "Wir haben zu viele Möglichkeiten liegengelassen und bei der Chancenauswertung müssen wir uns noch verbessern. Taktisch werden wir auch noch etwas drauflegen müssen, teilweise agierte mein Team noch zu überhastet und wir müssen danach trachten, den Ball auch in den eigenen Reihen zu halten."

Vorige Woche begann bei Böheimkirchen die Vorbereitung, außer am Samstag und Sonntag wird fast täglich trainiert. Jede Woche wird zudem getestet, Anfang März findet von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager sowohl in Böheimkirchen, als auch in St. Pölten statt. "Die gesamte Mannschaft ist an diesem Trainingswochenende dabei. Wir haben insgesamt sehr viele Trainingseinheiten, alles was man sich körperlich jetzt aufbaut, nimmt einem niemand mehr weg", erörtert Marschik.

Im Kader gab es im Winter punktuelle Veränderungen, Ondrej Crla wechselte in die 1. Klasse Nordwest zu Stronsdorf und David Schreylehner versucht sich auch eine Klasse höher bei Kapelln. Dominik Prokop fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses noch länger aus. Im Gegenzug hat Mario Bertl seinen Wohnort verlegt und spielt nun für Böheimkirchen, er war zuvor bei Gerersdorf in der 1. Klasse West-Mitte. Ebenfalls aus dieser Liga kehrte Stefan Korner zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Eventuell kann es noch zu einem dritten Zugang kommen, der Verein ist mit einem Offensivspieler im Gespräch. "Wir haben jetzt zwei Topspieler verpflichtet, man hat bei unserem ersten Test schon gesehen, dass wir variabler auftreten können", zeigt sich Helmut Marschik erfreut.

"Es hängt alles von den ersten fünf Runden ab"

Der Coach des Tabellendritten meint zur Ausgangslage für das Frühjahr: "Die Chance ist da, es hängt alles von den ersten fünf Runden ab. Wir spielen zu Beginn der Rückrunde gleich gegen Eichgraben und Hafnerbach, dann sieht man, ob wir im Meisterrennen noch eingreifen können. Wir wollen die zwei vorderen Vereine ärgern, der Titel ist keine Pflicht. Die jungen Spieler sollen weiter in die Mannschaft integriert und weiterentwickelt werden, wenn sich der Meistertitel ergibt, sagen wir nicht Nein."

