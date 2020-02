Sehr viele Spieler zur Kampfmannschaft und Reserve gestoßen - Harlands Team soll rasch zusammenfinden

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 09:19

In der Herbstmeisterschaft kam SC Harland nicht von hinten weg. Die Mannschaft verlor die drei ersten Spiele, nach 0:4 Rückstand gelang danach gegen Altlengbach noch ein 4:4. Dies blieb allerdings der einzige Punkt, auch aufgrund von einigen Ausfällen wurden die letzten sechs Matches teils deutlich verloren und der Verein steht zur Halbzeit der Saison an der letzten Stelle der 2. Klasse Traisental. "Ein Strohalm in der Hinrunde war, dass obwohl in der ganzen Meisterschaft fünf bis sechs Leute ausfielen, der Herbst durchgestanden wurde. Sportlich war die erste Saisonhälfte nicht zufriedenstellend, dies hatte auch mit den Ausfällen zu tun. Der neue Legionär Leos Barak riss sich in der Vorbereitung das Kreuzband und wird auch im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. Sportlich waren wir in den letzten Monaten nicht konkurrenzfähig" lautet die ernüchternde Herbstbilanz von Coach Anton Heinzl.

Rund 15 Spieler angemeldet

Letzten Freitag startete Harland in die Vorbereitung auf das Frühjahr, diesen Sonntag beginnt die Testspielreihe auf Kunstrasen gegen Emmersdorf. Jede Woche ist eine Partie gegen Teams aus der 2. Klasse geplant. Die Verletztenliste hat sich beim Tabellenelften gelichtet und alle Spieler, bis auf den langzeitverletzten Legionär haben sich fit gemeldet. Im Winter kam es im Kader von Harland zu groben Veränderungen, Abgänge hat man keine zu verzeichnen. Dafür wurden rund 15 Spieler angemeldet und sowohl für die Kampfmannschaft als auch Reserve steht nun ein großer Kader zur Verfügung. "Der eine oder andere Spieler wurde von uns aktiv angesprochen und wir konnten die meisten für uns gewinnen. Zudem sind weitere Akteure zu uns gestoßen und es ist jetzt eine große Herausforderung, relativ rasch zusammenzufinden. Die Mannschaft wird im Vergleich zum Herbst in der Rückrunde ein anders Gesicht bekommen", so Harlands Coach.

Die wichtigsten Transfers im Winter: Sadri Thaqi kommt von Gerersdorf und wird die neue Nummer 1 in Harland werden, mit Gabor Kerenyi verstärkt ein ungarischer Spieler das zentrale Mittelfeld. Mevlüt und Ibrahim Sukapan waren zuletzt bei Pottenbrunn, Afrim Kaili bei Maria Anzbach. Semir Jashari kommt von Lilienfeld, Mubekir Jusufi kehrte von Kapelln und Recep Durgut von Radlberg zurück.

"Auf sportlicher Ebene kam es noch zu einer Änderung, wir haben jetzt mit Heinz Horn wieder einen sportlichen Leiter. Es gibt die Hoffnung, dass wir den letzten Platz noch verlassen können, alles andere wird man sehen. Wir müssen schauen, welche Neuzugänge mit dem nötigen Ernst dabei sind und mitziehen, wir sind zuversichtlich für die kommenden Monate", zeigt Anton Heinzl die Ziele für das Frühjahr auf.

