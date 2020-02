Purkersdorf holt Routiniers zur jungen Mannschaft - Noch fünf Tests gegen stärkere Gegner

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 12:45

Mit einem 2:0 Erfolg über Harland startete FC Purkersdorf in die Saison 2019/20, dies blieb in der Hinrunde allerdings der letzte Sieg. Die junge Truppe zeigte teilweise zwar weiter gute Leistungen, konnte aber nur noch beim 1:1 gegen Neulengbach einen Punkt mitnehmen. Mit vier Zählern überwintert der Verein auf Rang 10 der 2. Klasse Traisental. "Der Herbst war für uns eher ernüchternd und wir hatten mit relativ vielen Verletzungen zu kämpfen. Wir haben mit einem jungen Team gespielt und spielerisch war es teilweise in Ordnung, mit der Punkteausbeute sind wir aber nicht zufrieden. Insgesamt hätte es in der ersten Saisonhälfte besser laufen können, dies ist aber auch der Jugend der Mannschaft geschuldet und es fehlte noch ein wenig die Konstanz", erklärt Purkersdorfs sportlicher Leiter Roman Novak.

Drei Zugänge im Winter

In der Transferzeit reagierten die Verantwortlichen von Purkersdorf und holten mehr Routine in die Mannschaft des Tabellenzehnten. Von Klausen/Leopoldsdorf wurde Tormann Manfred Edelbacher verpflichtet. Der 30-jährige Marko Djukic kommt von Borac Vienna, Offensivkraft Pascal Szczur von Gablitz. "Marko Djukic ist ein guter, routinierter Fußballer, er ist im Team schon voll angekommen, leitet die Mannschaft und übernimmt bereits eine Führungsrolle. Im Herbst haben wir noch viele Chancen ausgelassen, nun hoffen wir, dass das Team mit Stürmer Pascal Szczur etwas aufgestellt ist", meint Novak. Zudem wurden noch Ergänzungsspieler vor allem für die Reserve mit an Bord geholt, als einziger Abgang wechselte Markus Sidlo in die Reserve von Tulln.

Mitte Jänner startete Purkersdorf in die Vorbereitung, die ersten Wochen verliefen gut, allerdings hat der Verein weiter mit Verletzungspech zu kämpfen und ein weiterer Spieler fällt mit Kreuzbandriss aus. Drei Tests wurden absolviert und die Ergebnisse waren dabei zufriedenstellend. "Die letzten Vorbereitungsmatches waren vor allem auch für das Selbstvertrauen der Spieler gut, wir wollen in diesen Wochen vor allem die Konstanz und das Zusammenspiel verbessern und uns spielerisch steigern", ergänzt Purkersdorfs sportlicher Leiter. Noch fünf Testspiele stehen am Programm, dabei trifft man jetzt auch auf stärkere Gegner und der letzte Test gegen Alland wird ein erster Gradmesser für die Rückrunde.

"Ab 20. März zählt es, wir spielen gleich zu Beginn gegen Harland und da darfst du nicht verlieren. Wir werden sehen, wie sich die Rückrunde entwickelt, die Mannschaft soll konstantere Leistungen zeigen und wir wollen auch mehr Punkte holen. Der Verein hat eine sehr guten Nachwuchs und aus der U17 kommen Spieler nach, jetzt haben wir drei Routiniers dazu geholt und hoffen, dass das Team den nächsten Schritt in die richtige Richtung macht", blickt Roman Novak auf das bevorstehende Frühjahr.

