Erste Auswirkung aufgrund der außergewöhnlichen Situation - Altlengbach sagt Trainingslager in Kroatien ab!

Nach Startschwierigkeiten kam SV Altlengbach im Laufe der Hinrunde auf Touren, mit 15 Punkten landete der Verein zur Saisonhälfte an der 5. Stelle der 2. Klasse Traisental. In der Transferzeit blieb es beim Tabellenfünften ruhig, ein 21-jähriger rumänischer Spieler, der nach Österreich gezogen ist, wurde als Neuzugang bekanntgegeben. Adam Cud ist Linksfuß und absolvierte lange eine Akademie in Rumänien. Anfang Februar startete Altlengbach in die Vorbereitung auf das Frühjahr, mehrere Testspiele wurden bisher absolviert. Heute wollte der Verein zu einem Trainingslager nach Porec aufbrechen, dieses wurde aber aufgrund der derzeitigen Situation rund um das Coronavirus kurzfristig abgesagt.

U17 Spieler zeigen in der Vorbereitung auf

Sechs Vorbereitungsmatches hat Altlengbach in den letzten Wochen absolviert, Sektionsleiter Nikola Nikic ist mit den Ergebnissen nur bedingt zufrieden: "Die Ergebnisse waren bisher mäßig, wir hatten berufs- und krankheitsbedingt aber viele Ausfälle und haben nie komplett gespielt. Es sind bei uns viele Leistungsträger ausgefallen, die letzten Wochen waren daher mühsam, doch es sagt nichts über das Frühjahr aus."

Einen positiven Aspekt streicht Nikic heraus: "Die Spieler aus der U17 haben aufgezeigt, sie waren im Training und auch bei den Spielen auffällig. Die jungen Akteure haben fast bei jedem Match gespielt und die Integration in die Mannschaft hat schon ganz gut geklappt." Eigentlich biegt der Tabellenfünfte in die Zielgerade der Vorbereitung ein, ab heute wollte man sich am Trainingslager den Fernschliff für die Rückrunde holen. Aufgrund der Maßnahmen wegen des Coronavirus und dieser außergewöhnlichen Situation kam alles aber anders.

"Gesundheit steht im Vordergrund"

"Wir wären heute nach Porec auf das Trainingslager gefahren, haben aber jetzt kurzfristig abgesagt. In Kroatien gab es noch grünes Licht, da man aber nicht weiß, wie sich die Sache entwickelt und ob wir dann zurückkommen hätten können, haben wir uns dazu entschieden, daheim zu bleiben", erklärt Altlengbachs Sektionsleiter. Derzeit wird laut ihm noch diskutiert, ob der Trainingsbetrieb im Erwachsenenbereich auch vorerst ausgesetzt wird. "Wir alle haben keine Ahnung, wie lange es dauert, wenn die Mannschaft drei Wochen nichts machen kann, ist natürlich der ganze Rhythmus weg. Die Meisterschaft wird sicher auch verschoben, bei so einer extremen Situation ist dies aber notwendig. Die derzeitige Lage schmerzt natürlich, die Gesundheit steht aber absolut im Vordergrund. Die Entscheidung des ÖFB und des Verbands waren auf jeden Fall vollkommen gerechtfertigt", so Nikola Nikic.

