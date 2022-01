Der fast perfekte Winterkönig Hafnerbach

Details Montag, 10. Januar 2022 13:50

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Gstöttenmayr, Sportlicher Leiter der TSU Hafnerbach, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland auf Platz eins, bei 14 Siegen und nur einer Niederlage gab es dabei eine fast perfekte Bilanz. Eine nahezu optimale Ausgangsposition für den Kampf um den Aufstieg im Frühjahr. Doch auch die Verfolger SC St. Pölten und Pyhra haben mit drei bzw. sechs Punkten Rückstand noch ihre Möglichkeiten.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Gsöttenmayr: "Nach einer Hinrunde mit insgesamt 14 Siegen in 15 Spielen, fällt unser Rückblick natürlich fantastisch aus. Besonders wichtig war für den gesamten Verein, dass erstmalig auch sogenannte Spitzenspiele (Pyhra und SC St. Pölten je 2:0) gewonnen werden konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Gsöttenmayr: "Da wir neben unserem großen sportlichen Ziel aufzusteigen, aktuell auch die Herausforderung des Neubaus unseres Vereinsgebäudes zu bewältigen haben, war es für den ganzen Verein sicher ein extrem forderndes Jahr. Da wir bei beiden Projekten voll im Plan sind, ist die Stimmung dementsprechend gut."

Zwei Routiniers kommen zurück aus der "Pension"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Gsöttenmayr: "Mit Patrick Wagner und Patrick Heiss werden zwei Routiniers aus dem Vorruhestand zurückkehren und ihr Comeback in der Kampfmannschaft geben. Mit Michael Schluder wird einer unserer beiden Torhüter im Frühjahr kürzer treten, somit bemühen wir uns noch um einen Tormann. Ansonsten sind wir mit unserem Kader sehr zufrieden und es sind keine weiteren Zu- oder Abgänge geplant."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Gsöttenmayr: "Ja, vor allem der erneute Kreuzbandriss unseres Ex Kapitäns Mathias Jakob im letzten Vorbereitungsspiel hat uns schwer getroffen. Auch unsere Legionäre Randa und Poliacek verletzten sich gegen Ende der Hinrunde und konnten die letzten Spiele nicht mehr auflaufen. Bei Jakob wird die Genesung wohl längere Zeit in Anspruch nehmen. Die beiden Legionäre stehen uns mit Vorbereitungsbeginn wieder voll zur Verfügung.

Corona hat unseren Verein ebenfalls heimgesucht und so sind während des gesamten Herbstdurchganges immer wieder Spieler erkrankt oder haben sich in Quarantäne befunden. Gottseidank hatten alle milde Verläufe und auch sonst keine Nachwirkungen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Gsöttenmayr: "Ganz klar, den ersten Platz bis zur letzten Runde zu verteidigen und aufzusteigen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Gsöttenmayr: "Ganz schwer zu beantworten und ich bin froh es nicht entscheiden zu müssen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Gsöttenmayr: "Ich denke die Liga wird qualitativ näher zusammenrücken und es wird niemanden mehr gelingen über 40 Punkte zu sammeln. Die härtesten Konkurenten werden sicher der Sportclub St. Pölten und der SC Pyhra bleiben, wobei ich mir eine spannende Rückrunde wünsche natürlich mit dem letzendlich besseren Ende für die TSU Hafnerbach."

