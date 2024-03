Böheimkirchens Müllauer der Held gegen Pressbaum

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 01:59

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 100 Zuschauer wollten am Freitagabend das Spiel der 16. Runde mitverfolgen. Der SV Böheimkirchen kam gegen den SV Pressbaum zu einem klaren 5:2-Erfolg. Böheimkirchen setzte sich standesgemäß gegen Pressbaum durch. Im Hinspiel hatte SV Würth Böheimkirchen knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

In der fünften Minute ging der Gast durch Raphael Steiner in Führung. Böheimkirchens Steiner schoss in der 20. Minute auch das Tor zum 2:0. Erneut traf SV Würth Böheimkirchen und Maximilian Müllauer stellte den Spielstand damit auf 3:0 (28.). Bis zur Pause hielt die Defensive des SV Pressbaum dicht, sodass sich der Vorsprung von SV Böheimkirchen nicht weiter vergrößerte.

Müllauer mit Dreierpack

Der SV Pressbaum wurde deutlich abgehängt, als Böheimkirchens Müllauer auf 4:0 erhöhte (69.). SV Würth Müllauer überwand den gegnerischen Schlussmann auch zum 5:0 (77.) und wurde als Dreierpacker gefeiert. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Balazs Bali von SV Böheimkirchen wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (73.). Eine starke Leistung zeigte Alexander Stehlik, der sich mit einem Doppelpack für Pressbaum beim Trainer empfahl (87./91.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Böheimkirchen nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte den SV Pressbaum eindrucksvoll.

Der SV Pressbaum muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gastgeber weiter im Schlamassel. Die Defensive von Pressbaum muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 44-mal war dies der Fall. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Pressbaum alles andere als positiv.

SV Würth Böheimkirchen ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Die bisherige Spielzeit von SV Böheimkirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Böheimkirchen verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Der Motor des SV Pressbaum stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei SV Würth Böheimkirchen, wo man insgesamt 30 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Sonntag tritt Pressbaum beim ASK Wilhelmsburg an, während SV Böheimkirchen einen Tag zuvor SC Schaubach Pyhra empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: SV Pressbaum – SV Würth Böheimkirchen, 2:5 (0:3)

91 Alexander Stehlik 2:5

87 Alexander Stehlik 1:5

77 Maximilian Muellauer 0:5

69 Maximilian Muellauer 0:4

28 Maximilian Muellauer 0:3

20 Raphael Steiner 0:2

5 Raphael Steiner 0:1

Details

