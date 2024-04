Eichgraben feiert gegen Pyhra knappen Heimsieg

Spielberichte

2. Klasse Traisental/AV: Rund 70 Besucher kamen am Freitagabend zum Spiel der 19. Runde. Eichgraben und SC Pyhra lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für USV Eichgraben, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

SC Schaubach Pyhra erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michal Valjent traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bis sich die Heimischen erholten dauerte es eine Zeit lang. Mijo Milicevic war zur Stelle und markierte das 1:1 von Eichgraben (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schwarz trifft zum Heimsieg

Andreas Haas beförderte das Leder zum 2:1 von USV Eichgraben in die Maschen (77.). Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Fabian Schober für den Ausgleich sorgte (79.). Der Treffer von Moritz Schwarz zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Eichgraben im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (84.). Zum Schluss feierte USV Eichgraben einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Pyhra.

Eichgraben machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Offensiv konnte USV Eichgraben in der 2. Klasse Traisental/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Eichgraben sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. USV Eichgraben befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Schlappe behält SC Schaubach Pyhra den elften Tabellenplatz bei. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SC Pyhra waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nächster Prüfstein für Eichgraben ist die SG Hohenberg/St.Aegyd (Freitag, 19:30 Uhr). SC Schaubach Pyhra misst sich am selben Tag mit dem SV INDAT Türnitz (20:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SC Schaubach Pyhra, 3:2 (1:1)

84 Moritz Schwarz 3:2

79 Fabian Schober 2:2

77 Andreas Haas 2:1

37 Mijo Milicevic 1:1

6 Michal Valjent 0:1

