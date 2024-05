WSV Traisen dominiert gegen SV Pressbaum mit einem beeindruckenden 7:1

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:02

Ein aufsehenerregendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Freitagabend, als der WSV Traisen in einem Heimspiel den SV Pressbaum mit einem spektakulären 7:1 besiegte. Von Anfang an zeigten die Traisener eine dominante Leistung, die ihnen einen klaren Sieg einbrachte. Die Pressbaumer konnten dem Druck nicht standhalten und mussten eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen und zeugten von der Überlegenheit der Heimmannschaft.

Ein Torfeuerwerk in der ersten Halbzeit

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und die Traisener ließen keine Zeit verstreichen, um ihre Absichten klarzumachen. Bereits in der 24. Minute brach Jemin Krasniqi den Bann und erzielte das erste Tor für den WSV Traisen. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest der Halbzeit an. Michael Blumauer legte nur acht Minuten später nach und verdoppelte den Vorsprung der Traisener. Der Werkssportverein Traisen blieb am Drücker und baute seine Führung durch Tore von Jemin Krasniqi in der 35. Minute und Rilind Krasniqi fünf Minuten später weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Sead Morina mit seinem ersten Tor des Abends für das 5:0, womit die Traisener eine fast unüberwindbare Führung für die zweite Halbzeit aufbauten.

Keine Erholung für die Pressbaumer in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause ging es für den SV Pressbaum darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und vielleicht den ein oder anderen Ehrentreffer zu erzielen. Doch nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sead Morina auf 6:0 für den WSV Traisen und markierte damit seinen zweiten Treffer des Abends. Die Pressbaumer fanden schließlich in der 49. Minute durch Jakob Gerstl ihren Weg ins Tor und verhinderten somit eine komplette Blamage. Trotz des Gegentors ließen die Traisener nicht nach und Sead Morina krönte seine Leistung mit einem weiteren Tor in der 77. Minute, womit er seinen Hattrick vollendete und den Endstand von 7:1 festlegte. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den WSV Traisen, die ihre Dominanz über die volle Spielzeit unter Beweis stellten.

Die beeindruckende Vorstellung des WSV Traisen an diesem Abend wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, während der SV Pressbaum aus dieser Niederlage lernen muss, um in zukünftigen Begegnungen stärker zurückzukommen.

2. Klasse Traisental/AV: Traisen : Pressbaum - 7:1 (5:0)

77 Sead Morina 7:1

49 Jakob Gerstl 6:1

47 Sead Morina 6:0

45 Sead Morina 5:0

40 Rilind Krasniqi 4:0

35 Jemin Krasniqi 3:0

32 Michael Blumauer 2:0

24 Jemin Krasniqi 1:0

