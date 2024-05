Nach 0:1: Maria Anzbach dreht das Spiel gegen Böheimkirchen

Spielberichte

Sonntag, 05. Mai 2024

Ein packendes Duell zwischen dem SV Würth Böheimkirchen und dem 1. SV Maria Anzbach fand am Samstagnachmittag seinen Höhepunkt, als die Gäste einen Rückstand aufholten und das Spiel mit einem 3:1 Sieg für sich entschieden. Beide Teams zeigten eine leidenschaftliche Leistung, doch es waren die entscheidenden Momente, in denen Maria Anzbach ihre Überlegenheit unter Beweis stellte und einen beeindruckenden Sieg davontrug.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Pause

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften von Beginn an ihre Absichten klar machten. Der SV Böheimkirchen, der das Spiel vor heimischer Kulisse bestritt, nutzte seine Chancen früh und ging in der 30. Minute durch ein Tor von Maximilian Müllauer in Führung. Die Gastgeber spielten mit großem Selbstvertrauen und schienen das Spielgeschehen unter Kontrolle zu haben. Doch Maria Anzbach ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, gelang Thomas Helly der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung und sorgte für eine ausgeglichene Stimmung in der Pause.

Maria Anzbach dreht das Spiel in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigte Maria Anzbach eine beeindruckende Moral und Willenskraft. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 53. Minute, brachte Yannick Soura die Gäste mit einem geschickten Treffer in Führung. Böheimkirchen, nun unter Druck, suchte nach Wegen, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, doch die Defensive von Maria Anzbach stand sicher. Als die Uhr die 75. Minute erreichte, erzielte Christopher Lang das entscheidende 3:1 für Maria Anzbach, wodurch die Hoffnungen des SV Böheimkirchen auf einen Punktgewinn zunichte gemacht wurden. Dieses Tor zeigte nicht nur die Effizienz von Maria Anzbachs Offensive, sondern auch ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zuzuschlagen.

Die letzten Minuten des Spiels sahen Böheimkirchen in einem verzweifelten Versuch, den Rückstand aufzuholen, doch das Schlusspfiff besiegelte den verdienten 3:1 Erfolg für Maria Anzbach. Mit diesem Sieg demonstrierte der 1. SV Maria Anzbach seine Entschlossenheit und seinen Kampfgeist, während der SV Würth Böheimkirchen trotz einer starken Anfangsphase das Nachsehen hatte.

2. Klasse Traisental/AV: Böheimkirchen : Maria Anzbach - 1:3 (1:1)

75 Christopher Lang 1:3

53 Yannick Soura 1:2

44 Thomas Helly 1:1

30 Maximilian Müllauer 1:0

