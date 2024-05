Dominanter Heimsieg: 1. SV Maria Anzbach überrollt ASK Wilhelmsburg mit 5:1

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:00

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der 1. SV Maria Anzbach den ASK Wilhelmsburg in der 22. Runde der 2. Klasse Traisental/AV mit 5:1 geschlagen. Nach einem anfänglichen Rückstand drehten die Hausherren das Spiel durch eine herausragende Leistung im zweiten Durchgang komplett und sicherten sich so drei wichtige Punkte.

Früher Schock und schnelle Antwort

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Wilhelmsburg, als Fabian Köberl in der 15. Minute die Führung erzielte. Dieser frühe Treffer schien die Heimmannschaft zunächst zu schocken, doch der 1. SV Maria Anzbach zeigte Charakter und kam zurück ins Spiel. In der 31. Minute erzielte Thomas Helly das wichtige 1:1, indem er einen präzisen Schuss im Netz der Wilhelmsburger unterbrachte. Das Tor gab Maria Anzbach neuen Schwung und das Spiel begann sich zu ihren Gunsten zu wenden.

Ein zweiter Durchgang zum Vergessen für Wilhelmsburg

Nach dem Seitenwechsel dominierte der 1. SV Maria Anzbach das Spielgeschehen vollständig. Stephan Weidinger brachte die Heimmannschaft in der 55. Minute erstmals in Führung, was den Torreigen der zweiten Hälfte einleitete. Nur vier Minuten später war es erneut Thomas Helly, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Die Wilhelmsburger schienen dem Tempo und der Präzision der Anzbacher nicht mehr folgen zu können und kassierten in der 89. Minute das 4:1 durch Helly, der damit einen Hattrick vollendete und seine herausragende Leistung krönte. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Thomas Winter mit dem 5:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung der Hausherren.

Der ASK Wilhelmsburg konnte nach dem ersten Treffer kaum noch Akzente setzen und musste zusehen, wie der 1. SV Maria Anzbach das Spiel vollständig an sich riss. Mit schnellen Kombinationen und zielstrebigem Angriffsspiel überwältigten sie die Gäste, die in der zweiten Halbzeit keine Antwort auf die Offensivaktionen der Anzbacher fanden.

Mit diesem Sieg festigt der 1. SV Maria Anzbach seine Position in der Liga, während der ASK Wilhelmsburg die Rückreise mit schweren Gedanken antreten musste. Die Heimmannschaft zeigte, dass sie auch nach einem Rückstand in der Lage ist, ein Spiel zu drehen und letztendlich deutlich zu gewinnen. Ein Spiel, das den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben wird, besonders durch die beeindruckende Leistung von Thomas Helly, der mit seinem Hattrick das Highlight des Spiels setzte.

2. Klasse Traisental/AV: Maria Anzbach : Wilh.burg - 5:1 (1:1)

91 Thomas Winter 5:1

89 Thomas Helly 4:1

59 Thomas Helly 3:1

55 Stephan Weidinger 2:1

31 Thomas Helly 1:1

15 Fabian Köberl 0:1

