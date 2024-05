Dramatisches Aufeinandertreffen: SV Neulengbach siegt 4:2 gegen USC Markersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:01

In einer spannenden Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Traisental/AV zeigten der SV Neulengbach und der USC Markersdorf eine packende Leistung, die mit einem 4:2-Sieg für die Heimmannschaft endete. Die Zuschauer sahen insgesamt sechs Tore, wobei das Spiel in den letzten Minuten entschieden wurde.

Ausgeglichener Beginn mit schnellen Toren

Das Match begann dynamisch, mit einem frühen Tor von Christopher Grilz, der den USC Markersdorf bereits in der 11. Minute in Führung brachte. Dieses schnelle Tor gab dem Spiel eine sofortige Intensität, die jedoch nicht lange anhielt, da der SV Neulengbach durch Norbert Imre Kokenszky nur eine Minute später zum 1:1 ausglich.

Glanztat vom Markersdorfer Schlussmann, aus 8m lenkt er den Ball an die Latte und hält sein Team im Spiel. tschuli5, Ticker-Reporter

Das Spiel zeichnete sich durch schnelle Gegenschläge und eine aggressive Verteidigungsarbeit beider Teams aus, wobei insbesondere die Rettungsaktion eines Markersdorfer Verteidigers in der 30. Minute herausstach, als er den Ball spektakulär an die Latte lenkte und sein Team vor einem Rückstand bewahrte.

Spiel entscheidet sich in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck von Neulengbach zu. In der 53. Minute verwandelte Norbert Imre Kokenszky einen Elfmeter zum 2:1 für die Heimmannschaft. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Florian Leimhofer glich für Markersdorf in der 57. Minute aus. Das Spiel blieb hart umkämpft, wobei beide Teams Chancen hatten, die Führung zu übernehmen. Doch es war Bernhard Kotynski, der in der 67. Minute mit einem Kopfballtor die erneute Führung für Neulengbach erzielte.

Rettungstat auf der Linie von Neulengbach - Stimmung hält sich in Grenzen. tschuli5, Ticker-Reporter

Der entscheidende Treffer fiel durch Maximilian Scharf, der in der 77. Minute in bester Mbappe-Manier das 4:2 markierte. Dieses Tor brachte die endgültige Entscheidung und sicherte den Sieg für Neulengbach. Trotz späten Bemühungen von Markersdorf, insbesondere einem beeindruckenden, aber erfolglosen Versuch von Frauenbaum in der 90. Minute, konnte das Blatt nicht mehr gewendet werden.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:2 für den SV Neulengbach, der sich mit diesem Sieg wichtige Punkte in der Liga sicherte. USC Markersdorf zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Leistung, insbesondere durch die Effizienz ihrer Angriffe und die Standhaftigkeit ihrer Verteidigung. Die Partie war ein Beweis für den Kampfgeist beider Teams und lieferte den Fans viele spannende Momente und spektakuläre Tore.

2. Klasse Traisental/AV: Neulengbach : Markersdorf - 4:2 (1:1)

77 Maximilian Scharf 4:2

67 Bernhard Kotynski 3:2

57 Florian Leimhofer 2:2

53 Norbert Imre Kokenszky 2:1

12 Norbert Imre Kokenszky 1:1

11 Christopher Grilz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.