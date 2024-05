Spektakel in Eichgraben: Maria Anzbach dreht das Spiel in den letzten Minuten

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:03

In einer aufregenden Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Traisental/AV triumphierte der 1. SV Maria Anzbach in einem spannenden und torreichen Duell mit 4:3 gegen den USV Eichgraben. Die Begegnung wurde von einer Roten Karte und einer Reihe entscheidender Tore geprägt, die das Spiel bis zur letzten Minute offenhielten.

Auftakt und frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und bereits in der 14. Minute konnte Tilman Johannes Schober für den 1. SV Maria Anzbach das erste Tor erzielen, was den Gästen eine frühe Führung bescherte. Dieser Treffer setzte den Ton für eine intensive erste Halbzeit, in der Eichgraben trotz guter Chancen keinen Ausgleich erzielen konnte. In der 27. Minute dann der nächste Schock für die Heimmannschaft: Ulrich Brieger sah die Rote Karte, was Eichgraben für den Rest des Spiels in Unterzahl brachte.

Dramatische Wende und eine Flut von Toren

Unbeeindruckt von der Unterzahl, startete USV Eichgraben stark in die zweite Halbzeit. Innerhalb der ersten 11 Minuten der zweiten Halbzeit drehte Eichgraben das Spiel dank der Tore von Philip Smola (51. Minute) und Patrick Uhlig (52. Minute) und ging mit 2:1 in Führung. Dieser Vorsprung wurde in der 67. Minute durch Oleh Yelets weiter ausgebaut, der das 3:1 markierte und die Hoffnungen der Heimfans auf einen Sieg nährte.

Doch Maria Anzbach zeigte Resilienz. Tilman Johannes Schober, der bereits das erste Tor geschossen hatte, war es, der in der 71. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Dieser Treffer brachte Maria Anzbach wieder ins Spiel und setzte Eichgraben unter Druck. Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 84. Minute, als Schober erneut traf und das Spiel zum 3:3 ausglich. Nur vier Minuten später, in der 88. Minute, gelang Moritz Hofbauer das entscheidende Tor zum 4:3 für Maria Anzbach. Dieses Tor besiegelte die dramatische Wende und sicherte den Gästen einen hart erkämpften Sieg.

Das Spiel endete nach 90 intensiven Minuten mit einem Sieg für 1. SV Maria Anzbach, das sich trotz des zwischenzeitlichen Rückstands durchsetzen konnte. Die Leistung von Tilman Johannes Schober, mit drei Toren in diesem Spiel, sowie die entscheidende Rolle von Moritz Hofbauer in den letzten Minuten, waren ausschlaggebend für das Endergebnis.

Das spannende Match bot zahlreiche Wendungen und war ein Paradebeispiel für den Nervenkitzel und die Unvorhersehbarkeit im Fußball, besonders in der 2. Klasse Traisental/AV, wo jede Runde neue Überraschungen bereithält.

2. Klasse Traisental/AV: Eichgraben : Maria Anzbach - 3:4 (0:1)

88 Moritz Hofbauer 3:4

84 Tilman Johannes Schober 3:3

71 Tilman Johannes Schober 3:2

67 Oleh Yelets 3:1

52 Patrick Uhlig 2:1

51 Philip Smola 1:1

14 Tilman Johannes Schober 0:1

