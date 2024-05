Spektakel in der 24. Runde: Altlengbach und Neulengbach trennen sich 4:4

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:38

In einem packenden Fußballspiel trennten sich der SV Altlengbach-Laabental und der SV Neulengbach in der 24. Runde der 2. Klasse Traisental/AV mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Die Zuschauer wurden Zeuge eines spannungsgeladenen Spiels mit zahlreichen Wendungen und einem dramatischen Schlussakkord.

Explosiver Start und dominante Gäste

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass die Fans ein aufregendes Match erwarten dürften. Der SV Neulengbach eröffnete das Torfeuerwerk in der 12. Minute und ging durch einen präzisen Schuss in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Neulengbach auf 0:2, was den Gastgebern einen frühen Schock versetzte. Altlengbach-Laabental musste schnell reagieren, um nicht frühzeitig aus dem Spiel gedrängt zu werden.

In der 32. Minute gelang es Altlengbach schließlich, den Anschlusstreffer zu erzielen und die Hoffnung im heimischen Lager wieder zu beleben. Doch die Freude währte nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause baute Neulengbach die Führung erneut aus, indem sie das dritte Tor erzielten und den Halbzeitstand auf 1:3 setzten.

Spannende Aufholjagd und dramatischer Ausgleich

Nach der Pause schien Neulengbach das Spiel unter Kontrolle zu haben und erzielte in der 60. Minute das 1:4. Viele hätten nun gedacht, das Spiel sei entschieden, doch Altlengbach-Laabental bewies enorme Resilienz. In der 68. Minute starteten sie ihre beeindruckende Aufholjagd mit dem Tor zum 2:4, was neue Energie in das Team brachte. Nur sechs Minuten später verkürzten sie weiter auf 3:4, was die Spannung auf den Siedepunkt trieb.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen des SV Altlengbach-Laabental, die alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 90. Minute belohnt, als sie das erlösende 4:4 erzielten. Das Tor löste ekstatische Jubelstürme aus und sicherte den Gastgebern einen hart erkämpften Punkt.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:4-Unentschieden, ein Ergebnis, das die Moral und den Kampfgeist beider Teams unterstrich. Die Fans verließen das Stadion begeistert von einem der unterhaltsamsten Spiele der Saison, das einmal mehr bewies, dass im Fußball alles möglich ist. Beide Teams zeigten eine bemerkenswerte Leistung, die sie sicherlich motivieren wird, wenn sie in den kommenden Runden weiter um wichtige Punkte kämpfen.

2. Klasse Traisental/AV: Altlengbach : Neulengbach - 4:4 (1:3)

93 Florian Messner 4:4

70 Hovhannes Sarikyan 3:4

65 Hovhannes Sarikyan 2:4

56 Norbert Imre Kokenszky 1:4

44 Kilian Matzel 1:3

30 Florian Messner 1:2

15 Bernhard Kotynski 0:2

12 Irakli Avaliani 0:1

