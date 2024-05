Markersdorf triumphiert mit 3:0 gegen Traisen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:20

In einem spannenden Duell der 2. Klasse Traisental/AV standen sich der USC Markersdorf und der WSV Traisen gegenüber. Vor heimischem Publikum zeigte der USC Markersdorf eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Aleksandar Stanojcic und Christopher Grilz, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Markersdorf dominiert von Beginn an

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff und beide Mannschaften zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die volle Punktzahl zu holen. Die Markersdorfer kamen besser ins Spiel und setzten die Gäste aus Traisen von Anfang an unter Druck. Dieser frühe Druck führte in der 30. Minute zum ersten Tor des Spiels durch Aleksandar Stanojcic, der nach einer perfekt getimten Flanke mit einem präzisen Kopfball das 1:0 erzielte.

Trotz verschiedener Versuche der Traisener, ins Spiel zurückzufinden, blieb der USC Markersdorf die dominierende Mannschaft. Ein Highlight war eine herausragende Flanke von Rami in der 46. Minute, die jedoch vom Tormann der Traisener in einer spektakulären Aktion entschärft wurde.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

In der zweiten Hälfte erhöhte der USC Markersdorf weiter den Druck und erspielte sich gute Chancen. In der 60. Minute gab es eine riesige Chance für die Markersdorfer, als ein Kopfball knapp sein Ziel verfehlte und der Nachschuss ebenfalls nicht den Weg ins Netz fand. Die Traisener versuchten mit frischen Kräften das Spiel zu wenden, indem sie in der 58. Minute gleich zwei Wechsel vornahmen. Leonid Krasniqi und Emrullah Yildiz kamen für Selim Krasniqi und Kevin Marek ins Spiel, konnten jedoch das Blatt nicht wenden.

Die Vorentscheidung fiel in der 69. Minute durch Christopher Grilz, der nach einem fein ausgespielten Angriff das 2:0 für die Markersdorfer markierte. Die Gastgeber ließen nicht locker und in der 79. Minute erzielte Aleksandar Stanojcic seinen zweiten Treffer des Abends zum 3:0, nachdem er sich geschickt durch die Abwehr der Traisener spielte und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Dieser Treffer besiegelte den Endstand und sorgte für große Freude unter den Anhängern des USC Markersdorf.

Das Spiel endete schließlich ohne zusätzliche Nachspielzeit mit einem überzeugenden 3:0-Sieg für den USC Markersdorf, der damit einmal mehr seine Ambitionen in der Liga unter Beweis stellte. Die Markersdorfer zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, während die Traisener trotz ihrer Bemühungen den Gastgebern wenig entgegensetzen konnten.

2. Klasse Traisental/AV: Markersdorf : Traisen - 3:0 (1:0)

79 Aleksandar Stanojcic 3:0

69 Christopher Grilz 2:0

30 Aleksandar Stanojcic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.