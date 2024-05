Triumphaler Tag für den 1. SV Maria Anzbach: Klarer Sieg mit 11:0 gegen SV Türnitz

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:31

Es war ein Fußballfest für die Fans des 1. SV Maria Anzbach, als ihr Team in einer beeindruckenden Manier den SV Türnitz mit einem grandiosen 11:0 im heimischen Stadion überrollte. Der Kampfgeist und die herausragende Leistung jedes einzelnen Spielers waren deutlich zu spüren, was zu einem unvergesslichen Spiel in der 24. Runde der 2. Klasse Traisental/AV führte.

Überwältigender Start und Torflut in der ersten Halbzeit

Bereits in der 3. Minute eröffnete Moritz Hofbauer den Torreigen mit einem präzisen Schuss, der das 1:0 markierte und die Heimmannschaft auf die Siegerstraße brachte. Nur zwölf Minuten später verdoppelte Thomas Helly das Ergebnis. Mit seinem kraftvollen Tor in der 15. Minute zeigte Helly, dass er an diesem Tag nicht zu stoppen war. Sein Triumphzug setzte sich in der 22. Minute fort, als er erneut ins Schwarze traf und das Ergebnis auf 3:0 erhöhte. Die Defensive von SV Türnitz schien überfordert mit der Schnelligkeit und Präzision des Angriffsspiels von Maria Anzbach.

Unaufhaltsame Anzbacher rollen weiter

Nach der Pause ließ der 1. SV Maria Anzbach nicht nach und baute den Druck weiter aus. In der 56. Minute brillierte Thomas Helly erneut und vollendete seinen Hattrick, indem er das 4:0 erzielte. Nur fünf Minuten später, in der 61. Minute, setzte Benjamin Schmidt mit seinem Treffer zum 5:0 noch einen drauf. Thomas Winter erhöhte in der 62. Minute schnell auf 6:0, was den unerschütterlichen Siegeswillen von Maria Anzbach unterstrich.

Die Tore hörten nicht auf zu fallen, als Christian Winter in der 68. Minute auf 7:0 erhöhte, gefolgt von Stephan Weidinger, der zwei Minuten später das 8:0 markierte. Thomas Helly fand in der 78. Minute erneut das Netz und brachte das beeindruckende 9:0 auf das Scoreboard. Die letzten Minuten des Spiels zeigten Reinhard Schlossinger und Moritz Hofbauer in Topform, die in der 85. und 89. Minute die letzten Tore zum finalen 10:0 bzw. 11:0 beisteuerten.

Das Spiel endete schließlich mit einem überwältigenden 11:0-Sieg für den 1. SV Maria Anzbach, wobei jeder Angriff fast wie ein Lehrbuchspiel ausgeführt wurde. Der SV Türnitz hingegen hatte einen Tag zum Vergessen und konnte kaum eine Antwort auf die Stärke und Effizienz der Heimmannschaft finden. Dieser Sieg wird zweifellos als einer der denkwürdigsten in die Annalen des 1. SV Maria Anzbach eingehen.

2. Klasse Traisental/AV: Maria Anzbach : Türnitz - 11:0 (3:0)

89 Moritz Hofbauer 11:0

85 Reinhard Schlossinger 10:0

78 Thomas Helly 9:0

68 Christian Winter 8:0

66 Stephan Weidinger 7:0

62 Thomas Winter 6:0

61 Benjamin Schmidt 5:0

56 Thomas Helly 4:0

22 Thomas Helly 3:0

15 Thomas Helly 2:0

3 Moritz Hofbauer 1:0

Details

