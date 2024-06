SG Hohenberg/St.Aegyd dominiert SV Pressbaum mit einem 7:2-Auswärtssieg

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:14

In einem einseitigen Spiel der 25. Runde der 2. Klasse Traisental/AV setzte sich die SG Hohenberg/St.Aegyd mit einem beeindruckenden 7:2 gegen den SV Pressbaum durch. Bereits früh in der Partie wurde deutlich, dass die Spielgemeinschaft das Spiel kontrollieren würde, und sie ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Trotz zwei Ehrentreffern der Pressbaumer konnten diese den deutlichen Rückstand nicht wettmachen.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die SG Hohenberg/St.Aegyd. Bereits in der 5. Minute konnte David Mosbacher den ersten Treffer für die Gäste erzielen und damit ein frühes Zeichen setzen. Der Sportverein Pressbaum fand kaum ins Spiel und musste bereits nach 24 Minuten den nächsten Rückschlag hinnehmen. Michael Grasl erhöhte auf 2:0 für die Spielgemeinschaft.

Der SV Pressbaum versuchte, eine Antwort zu finden, doch die Gäste blieben dominant und ließen kaum Chancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Klaus Ofner zweimal innerhalb weniger Minuten zu. In der 45. Minute erzielte er das 3:0, bevor er kurz darauf in derselben Minute erneut zuschlug und den Vorsprung auf 4:0 ausbaute. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff konnten die Pressbaumer durch Jakob Gerstl einen Ehrentreffer erzielen und so den Spielstand auf 1:3 verkürzen.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die SG Hohenberg/St.Aegyd zeigte sich weiterhin torhungrig und setzte die Gastgeber unter Druck. Direkt nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, konnte David Mosbacher seinen zweiten Treffer des Abends erzielen und den Spielstand auf 4:1 erhöhen. Die Pressbaumer waren erneut geschockt und fanden keine Mittel, um das Spiel zu drehen.

In der 52. und 57. Minute war es erneut Klaus Ofner, der mit seinen Treffern das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Er markierte das 5:1 und 6:1 und stellte damit seine herausragende Form unter Beweis. Der SV Pressbaum war nun völlig überfordert und konnte dem Druck der Gäste nichts entgegensetzen.

In der 76. Minute gelang den Pressbaumern durch Noah Slachta noch ein weiterer Treffer zum 2:6, doch dies war lediglich Ergebniskosmetik. Die Spielgemeinschaft Hohenberg/St.Aegyd zeigte sich unbeeindruckt und stellte in der 82. Minute durch Marco Wallner den Endstand von 7:2 her.

Mit diesem klaren Auswärtssieg bestätigte die SG Hohenberg/St.Aegyd ihre starke Form und sammelte weitere Punkte in der 2. Klasse Traisental/AV. Der SV Pressbaum hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und die richtigen Schlüsse ziehen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Traisental/AV: Pressbaum : Hohenberg/St.Aegyd - 2:7 (1:3)

82 Marco Wallner 2:7

76 Noah Slachta 2:6

57 Klaus Ofner 1:6

52 Klaus Ofner 1:5

46 David Mosbacher 1:4

45 Jakob Gerstl 1:3

45 Klaus Ofner 0:3

24 Michael Grasl 0:2

5 David Mosbacher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.