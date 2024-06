SV Neulengbach triumphiert mit 3:1 gegen den 1. SV Maria Anzbach

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:17

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Traisental/AV setzte sich SV Neulengbach mit 3:1 gegen 1. SV Maria Anzbach durch. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie, die von Anfang an von hohem Tempo und zahlreichen Chancen geprägt war. Mit drei unterschiedlichen Torschützen sicherte sich Neulengbach am Ende die drei Punkte und festigte seine Position in der Tabelle.

Frühe Führung für Neulengbach

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SV Neulengbach bereits in der 16. Minute in Führung ging. Kilian Matzel brachte die Hausherren nach einem schön herausgespielten Angriff mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber setzten die Gäste aus Maria Anzbach von Beginn an unter Druck und zwangen sie zu Fehlern in der Defensive.

Nur zwölf Minuten später konnte Neulengbach erneut jubeln. Irakli Avaliani nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Maria Anzbach aus und erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Die Gäste hatten in dieser Phase des Spiels große Schwierigkeiten, den Ball aus der eigenen Hälfte zu bringen und mussten sich mehrfach bei ihrem Torhüter bedanken, der weitere Gegentreffer verhinderte.

Maria Anzbachs Anschluss und Neulengbachs Entscheidung

Erst kurz vor der Halbzeitpause fand 1. SV Maria Anzbach einen Weg zurück ins Spiel. In der 37. Minute erzielte Nicolas Wandl den Anschlusstreffer zum 2:1. Mit diesem Tor schöpften die Gäste wieder Hoffnung und begannen, mutiger nach vorne zu spielen. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Gastgeber.

In der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft, jedoch schafften es beide Teams zunächst nicht, weitere Akzente zu setzen. Neulengbach konzentrierte sich darauf, die Führung zu verteidigen, während Maria Anzbach vergeblich versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich die Mannschaften im Mittelfeld neutralisierten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussminute. Norbert Imre Kokenszky setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:1. Mit diesem Treffer beseitigte er die letzten Zweifel am Sieg von Neulengbach und sicherte den Hausherren die verdienten drei Punkte.

Mit diesem Sieg festigt SV Neulengbach seine Position in der Tabelle der 2. Klasse Traisental/AV und zeigt, dass man auch in der kommenden Saison mit ihnen rechnen muss. Der 1. SV Maria Anzbach hingegen wird sich nicht all zu lange über die Niederlage ärgern.

Das Spiel endete nach 91 Minuten und bot den Zuschauern eine unterhaltsame und faire Partie mit einem verdienten Sieger. Die nächsten Aufgaben werden zeigen, wie beide Teams mit den gewonnenen Erfahrungen aus diesem Spiel umgehen und welche Konsequenzen sie für den weiteren Verlauf der Saison ziehen.

2. Klasse Traisental/AV: Neulengbach : Maria Anzbach - 3:1 (2:1)

90 Norbert Imre Kokenszky 3:1

37 Nicolas Wandl 2:1

28 Irakli Avaliani 2:0

16 Kilian Matzel 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.