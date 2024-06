Spannendes Duell: USV Eichgraben triumphiert knapp gegen ASK Wilhelmsburg

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:33

In einem packenden Aufeinandertreffen in der 25. Runde der 2. Klasse Traisental/AV konnte der USV Eichgraben einen knappen 3:2-Sieg gegen den ASK Wilhelmsburg einfahren. Vor heimischem Publikum zeigten beide Mannschaften eine beeindruckende Leistung, die durch zahlreiche Tore und spannungsgeladene Momente geprägt war. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Dramatik zu, als die Wilhelmsburger die Führung übernahmen, bevor der USV Eichgraben das Spiel mit einem späten Siegtreffer für sich entscheiden konnte.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und von Beginn an suchten beide Teams den Weg nach vorne. Bereits in der 22. Minute konnten die Gastgeber den ersten Jubel des Abends verzeichnen. Philip Smola brachte den USV Eichgraben mit einem sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab dem Heimteam Rückenwind, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

Nur sieben Minuten später, in der 29. Minute, schlug der ASK Wilhelmsburg zurück. Fabian Köberl erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Dieser Treffer markierte den Beginn eines offenen Schlagabtauschs, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen suchten und das Spiel intensiv gestalteten. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim ausgeglichenen Spielstand von 1:1.

Dramatik pur in der Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff präsentierten sich beide Teams weiterhin kämpferisch. In der 65. Minute gelang dem ASK Wilhelmsburg dann der Führungstreffer. Erneut war es Fabian Köberl, der für seine Mannschaft traf und das 1:2 erzielte. Die Gäste schienen nun die Oberhand zu gewinnen, doch der USV Eichgraben gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter um jeden Ball.

Die Entscheidung in diesem spannenden Spiel sollte jedoch erst in den letzten zehn Minuten fallen. In der 84. Minute gelang Oleh Yelets der umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2 für den USV Eichgraben. Das Heimteam war nun wieder im Spiel und drängte auf den Siegtreffer. Und tatsächlich, nur sechs Minuten später, in der 90. Minute, war es Rene Fröschl, der mit einem Tor für den USV Eichgraben den entscheidenden Treffer zum 3:2 markierte.

Die verbleibenden Minuten, inklusive der vier Minuten Nachspielzeit, verteidigte der USV Eichgraben seine knappe Führung mit viel Einsatz und Herzblut. Trotz aller Bemühungen des ASK Wilhelmsburg gelang den Gästen kein weiterer Treffer mehr, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für den USV Eichgraben.

Die Zuschauer erlebten ein hochklassiges Spiel mit zahlreichen Toren und spannenden Momenten, das am Ende zugunsten des USV Eichgraben ausging. Der Sieg bringt den USV Eichgraben wertvolle Punkte im Kampf um die dritte Tabellenplatzierung und lässt die Fans hoffnungsvoll in die kommenden Spiele blicken.

2. Klasse Traisental/AV: Eichgraben : Wilh.burg - 3:2 (1:1)

92 Rene Fröschl 3:2

84 Oleh Yelets 2:2

65 Fabian Köberl 1:2

29 Fabian Köberl 1:1

22 Philip Smola 1:0

