SC Pyhra dominiert SG Hohenberg/St.Aegyd in überzeugender Manier

Spielberichte

Der SC Pyhra zeigte eine beeindruckende Vorstellung und besiegte die SG Hohenberg/St.Aegyd mit 5:0 in einem einseitigen Spiel der 26. Runde in der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ). Bereits in der ersten Halbzeit legte das Gästeteam den Grundstein für den deutlichen Sieg und führte zur Pause mit 3:0. In der zweiten Halbzeit setzten sie ihre dominante Spielweise fort und erzielten zwei weitere Treffer, um den klaren Endstand zu sichern.

Blitzstart für SC Pyhra

Das Spiel begann unter regnerischen Bedingungen pünktlich mit dem Anpfiff. Bereits in der 7. Minute gelang es dem SC Pyhra, die SG Hohenberg/St.Aegyd zu überraschen. Christopher Lehr brachte die Gäste früh in Führung, indem er ein schönes Zuspiel verwertete und den Ball unhaltbar ins Netz beförderte. Der frühe Treffer setzte die Spielgemeinschaft Hohenberg/St.Aegyd unter Druck, die sich nur schwer von diesem frühen Schock erholen konnte.

In der 18. Minute war es erneut der SC Pyhra, der zuschlug. Marco Wielander baute die Führung der Gäste weiter aus, nachdem er sich gekonnt gegen die Abwehr der SG Hohenberg/St.Aegyd durchsetzte und den Ball zum 2:0 im Tor unterbrachte.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Rual den Spielstand auf 3:0 für den SC Pyhra durch Niklas Rudolf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und es zeichnete sich bereits ab, dass es für die Spielgemeinschaft schwer werden würde, das Spiel noch zu drehen.

SC Pyhra lässt nicht locker

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigte der SC Pyhra erneut seine Klasse. In der 46. Minute war es wieder Marco Wielander, der das 4:0 für die Gäste erzielte. Mit einem präzisen Schuss baute er die Führung weiter aus und sorgte für klare Verhältnisse.

In der 68. Minute setzte Christopher Lehr den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung des SC Pyhra. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den Endstand von 5:0 her. Die Spielgemeinschaft Hohenberg/St.Aegyd war endgültig geschlagen und konnte sich in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr nennenswert in Szene setzen.

Nach insgesamt 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der SC Pyhra konnte einen souveränen Auswärtssieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene und starke Teamleistung, die den klaren Sieg absolut rechtfertigte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Raphael Kalteis (950 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Raphael Kalteis mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.