Der SV Altlengbach rollt mit 7:1 über den SC Harland

Sonntag, 09. Juni 2024

In einem beeindruckenden Spiel in der 2. Klasse Traisental/AV sicherte sich der SV Altlengbach-Laabental einen überwältigenden 7:1-Sieg gegen den SC Harland. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam souverän mit 4:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Der klare Sieg wurde von herausragenden Einzelleistungen und einem starken Teamspiel geprägt. Für die Gäste aus Harland gab es wenig zu holen, obwohl sie sich in der zweiten Halbzeit bemühten, das Ergebnis etwas zu mildern.

Frühe Dominanz des SV Altlengbach

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und die Heimmannschaft übernahm sofort die Kontrolle. Bereits in der 16. Minute fiel das erste Tor der Partie. Hovhannes Sarikyan brachte den SV Altlengbach-Laabental mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war ein frühes Signal für die Überlegenheit der Gastgeber.

Der Druck auf SC Harland blieb kontinuierlich hoch, und in der 34. Minute erhöhte Florian Messner auf 2:0. Die Defensive der Gäste zeigte bereits in dieser Phase Schwächen, die Altlengbach gnadenlos ausnutzte. Nur sieben Minuten später erzielte Hovhannes Sarikyan sein zweites Tor des Abends und stellte auf 3:0. Das Team von SC Harland war mit dem Tempo und der Präzision des Gegners überfordert.

Kurz vor der Halbzeitpause legte Jovan Nikic nach und erzielte in der 44. Minute das 4:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Kabinen. Der Halbzeitstand spiegelte die Dominanz des SV Altlengbach-Laabental deutlich wider.

Altlengbachs Sarikyan lässt nicht nach

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für Altlengbach. Klaus Kaiblinger traf in der 50. Minute zum 5:0 und machte damit jegliche Hoffnungen der Gäste auf eine Aufholjagd zunichte. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spiel weiterhin nach Belieben und ließ dem SC Harland kaum Raum zur Entfaltung.

In der 63. Minute machte Hovhannes Sarikyan seinen Hattrick perfekt und erzielte das 6:0. Die Abwehr des SC Harland war machtlos gegen die Angriffe des SV Altlengbach-Laabental. Allerdings erlitt die Heimmannschaft in der 71. Minute einen Rückschlag, als Christoph Herbich nach einem Handspiel die rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit dominierte Altlengbach weiterhin das Geschehen auf dem Platz.

Der SC Harland nutzte die Überzahl und erzielte in der 74. Minute durch Martin Koplik den Ehrentreffer zum 6:1. Doch dieser Treffer hatte keinen Einfluss auf den Ausgang des Spiels. In den Schlussminuten stellte Altlengbach den alten Abstand wieder her. Hovhannes Sarikyan krönte seine hervorragende Leistung mit seinem vierten Tor des Abends und erzielte in der 87. Minute den Endstand von 7:1.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg festigte der SV Altlengbach-Laabental seine Position in der Liga. Der SC Harland hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird sich in der kommenden Saison steigern müssen.

2. Klasse Traisental/AV: Altlengbach : Harland - 7:1 (4:0)

87 Hovhannes Sarikyan 7:1

74 Martin Koplik 6:1

63 Hovhannes Sarikyan 6:0

50 Klaus Kaiblinger 5:0

44 Jovan Nikic 4:0

41 Hovhannes Sarikyan 3:0

34 Florian Messner 2:0

16 Hovhannes Sarikyan 1:0

