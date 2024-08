USC Markersdorf rettet Unentschieden gegen ASK Wilhelmsburg

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 08:15

Der USC Markersdorf und der ASK Wilhelmsburg trennten sich in einem spannenden Match der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ) vor über 200 Zuschauer mit einem 1:1-Unentschieden. Die Wilhelmsburger gingen früh in Führung, doch die Markersdorfer kämpften sich zurück und erzielten per Freistoß den Ausgleichstreffer. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung.

Früher Rückstand für den USC Markersdorf

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute brachte Milovan Murisan den ASK Wilhelmsburg mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer schockierte den USC Markersdorf, der nun gezwungen war, früh auf den Ausgleich zu drängen. Trotz intensiver Bemühungen der Markersdorfer gelang es ihnen nicht, die gut organisierte Defensive der Wilhelmsburger in der ersten Halbzeit zu überwinden.

Die restliche erste Hälfte war geprägt von der Dominanz des USC Markersdorf, der immer wieder versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr der Wilhelmsburger stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Somit ging es mit einer 1:0-Führung für den ASK Wilhelmsburg in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und dramatischer Ausgleich

Nach der Pause setzte der USC Markersdorf seine Bemühungen fort, das Spiel zu drehen. In der 60. Minute wurden sie schließlich belohnt. Tamas Tasselmajer erzielte aus einem Freistoß den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte damit den USC Markersdorf wieder zurück ins Spiel. Dieser Treffer war ein wichtiger Moment für die Markersdorfer, die nun neuen Mut schöpften und weiterhin auf den Siegtreffer drängten.

Die Schlussphase der Partie wurde dann besonders spannend. In der 68. Minute erhielt der USC Markersdorf einen Freistoß, doch der Ball landete neben dem Tor. Nur eine Minute später verfehlte ein weiterer Versuch das Ziel. Die Wilhelmsburger, die sich mittlerweile auf Konterangriffe verlegten, hatten ebenfalls ihre Chancen. In der 81. Minute wurde den Markersdorfern ein Elfmeter zugesprochen, doch der Ball landete an der Latte. In den folgenden Minuten gab es weitere Möglichkeiten für beide Teams. Eine riesige Chance für die Wilhelmsburger in der 86. Minute hätte beinahe die Entscheidung gebracht, doch es blieb beim 1:1.

Am Ende trennten sich der USC Markersdorf und der ASK Wilhelmsburg mit einem gerechten Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und hatten ihre Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Der späte Ausgleichstreffer von Tamas Tasselmajer rettete den Markersdorfern einen Punkt und sorgte für ein spannendes Ende der Partie.

2. Klasse Traisental/AV: Markersdorf : Wilh.burg - 1:1 (0:1)

60 Tamas Tasselmajer 1:1

2 Milovan Murisan 0:1

