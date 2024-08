Überzeugender Auswärtssieg: SC St.Pölten Union Landhaus dominiert gegen SG Purkersdorf/Pressbaum KM II

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 18:45

Die Partie zwischen der SG Purkersdorf/Pressbaum KM II und dem SC St.Pölten Union Landhaus bot den etwa 70 Zuschauern einen einseitigen Verlauf, der klar zugunsten der Gäste aus St.Pölten ausging. Mit einem beeindruckenden 0:4 sicherte sich der SC St.Pölten Union Landhaus drei wichtige Punkte in der 2. Runde der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ). Bereits zur Halbzeit war die Vorentscheidung gefallen, als die Gäste mit einer komfortablen 0:2-Führung in die Kabine gingen. In der zweiten Halbzeit setzte der SC St.Pölten Union Landhaus seine Dominanz fort und erhöhte das Ergebnis weiter.

Blitzstart der Gäste

Der SC St.Pölten Union Landhaus legte einen fulminanten Start hin und ging bereits in der 6. Minute in Führung. Luboslav Kopal war der Torschütze, der den Ball zum 0:1 ins Netz beförderte und damit den Grundstein für den späteren Erfolg legte. Der frühe Treffer schockte die Pressbaumer, die zunächst keinen Zugriff auf das Spiel fanden.

Der Sportverein Pressbaum versuchte, sich zu fangen, aber der SC St.Pölten Union Landhaus setzte kontinuierlich nach. In der 29. Minute war es Marek Sabo, der mit einem weiteren Treffer auf 0:2 erhöhte. Der Doppelschlag ließ die Gastgeber weiter verunsichern und unterstrich die Überlegenheit der Gäste in dieser Phase des Spiels.

Kontinuierlicher Druck führt zum Kantersieg

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit war der SC St.Pölten Union Landhaus erneut zur Stelle. Nur zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit, in der 56. Minute, erzielte Patrik Gregora das 0:3. Die Pressbaumer schienen endgültig geschlagen, und die Gäste ließen in ihrer Intensität nicht nach.

In der 60. Minute machte Marek Sabo seinen zweiten Treffer des Tages perfekt und stellte mit dem 0:4 den Endstand her. Die Abwehr der SG Purkersdorf/Pressbaum KM II hatte den Angriffen des SC St.Pölten Union Landhaus nichts mehr entgegenzusetzen, und das Spiel schien entschieden.

Trotz des hohen Rückstands kämpften die Pressbaumer bis zum Schluss, konnten jedoch keinen Treffer mehr erzielen. Der SC St.Pölten Union Landhaus verwaltete das Ergebnis souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Gastgeber zu. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 0:4, was den Auftritt der Gäste an diesem Tag widerspiegelte.

Der Schlusspfiff besiegelte den verdienten Sieg des SC St.Pölten Union Landhaus. Die Gäste konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II die Niederlage analysieren und sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten muss.

2. Klasse Traisental/AV: Purkersdorf/Pressbaum II : SC St. Pölten - 0:4 (0:2)

60 Marek Sabo 0:4

56 Patrik Gregora 0:3

29 Marek Sabo 0:2

6 Luboslav Kopal 0:1

