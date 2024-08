Last-Minute-Ausgleich für SC Pyhra gegen St. Pölten Union Landhaus

Spielberichte

Ein packendes Spiel in der ersten Runde der 2. Klasse Traisental/AV endete mit einem 1:1-Unentschieden zwischen dem SC Pyhra und dem SC St. Pölten Union Landhaus. Nach einer Führung der Gäste durch Adam Zsak und zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, gelang es Christopher Lehr erst in den letzten Minuten der regulären Spielzeit, den Ausgleich für die Gastgeber zu erzielen. Das Spiel bot den Fans im Tümmelhofstadion in Pyhra viele intensive Momente und zeigte die kämpferische Qualität beider Teams.

Zsak bringt Gäste in Front

Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig ab, und in den ersten Minuten gab es kaum Strafraumszenen. Die Gastgeber versuchten es einige Male über die rechte Seite, doch die Flanken landeten stets sicher in den Händen von Gästetormann Jakob Sumetsberger.

In der 30. Minute konnte Luboslav Kopal, der ein starkes Spiel für die Gäste machte, zwei Gegenspieler im Mittelfeld überspielen, sein Schuss ging jedoch knapp am rechten Kreuzeck vorbei. In der 38. Minute war es dann Adam Zsak, der mit einem beeindruckenden Sololauf drei Gegenspieler überlief und flach ins linke Eck zum 1:0 für den St. Pölten traf. Ein starkes Tor, das die Gäste verdient in Führung brachte.

Bis zur Halbzeit hatte Pyhra einige Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Nicholas Hagenauer wurde nach einem Solo von links an der Strafraumgrente gefoult, die Zuschauer forderten vehement einen Strafstoß, Schiedsrichter Bayrakdar entschied jedoch nur auf Freistoß, der am Tor vorbeiging. Weitere Chancen von Marco Wielander und Ales Stroncer blieben ebenfalls ungenutzt, sodass es mit der 1:0-Führung für die Gäste in die Pause ging.

Später Ausgleich

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert zurück auf das Feld. Direkt nach Wiederanpfiff musste Pyhra-Torwart Philipp Neulinger eine Riesenchance von Luboslav Kopal klären. In der Folge gab es auf beiden Seiten mehrere Möglichkeiten. Christopher Lehr verpasste in der 58. Minute eine Großchance, als er nach einem Fehlpass eines Verteidigers unbedrängt aus 14 Metern über das Tor schoss.

In der 85. Minute setzte Mahir Grizic mit einem Schuss aus etwa 30 Metern ein weiteres Zeichen für die Gäste, doch Neulinger war erneut zur Stelle. Dann, in der 89. Minute, bekam Pyhra einen Freistoß am linken Sechszehner-Eck zugesprochen. Christopher Lehr trat an und verwandelte direkt. Der Ball rutschte dem ansonsten sicheren Sumetsberger durch die Hände – 1:1!

In den fünf Minuten Nachspielzeit drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch es blieb beim gerechten Unentschieden. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 1:1, und der SC Pyhra konnte sich über den ersten Punkt in der neuen Saison freuen. Für die Gäste fühltt es sich wegen des späten Ausgleichs wie zwei verlorene Punkte an, man konnte aber erhobenen Hauptes die Heimfahrt nach St. Pölten antreten.

Aufstellungen:

Pyhra:

Philipp Neulinger - Sebastian Wiesbauer, Fabian Schober, Kilian Pedevilla - Christoph Hagenauer (K/62. Niklas Rudolf), Marco Wielander, Alexander Höpp, Patrik Bachtrögler, Matthias Hagenauer, Nicholas Hagenauer (83. Benjamin Wiesmüller)- Ales Stroncer (56. Christopher Lehr)

Ersatzspieler: Luca Alessandro Berner, Jakob Bernhard, Benjamin Wiesmüller, Lukas Herzberger, Niklas Rudolf, Christopher Lehr

Trainer: Robert Möderndorfer

SC St. Pölten:

Jakob Sumetsberger, Patrik Gregora, Nedzad Dedic, Marek Sabo (86. Nico Bawaronschütz), Bastian Rychnovsky (K/62. Mahir Grizic), Luboslav Kopal, Thiago Martins Ganime (75. Philipp-Libor Neher), Adam Zsak, Vinko Kovacevic (HZ. David Vogt), Buwaisar Beschtuev (86. Iris Sarcevic), Samed Cimen

Ersatzspieler: Emel Besic, Nico Bawaronschütz, David Vogt, Mahir Grizic, Iris Sarcevic, Philipp-Libor Neher

Trainer: Anto Kovacevic

Tore: 0:1 Adam Zsak (38.), 1:1 Christopher Lehr (89.)

Karten:

Marco Wielander (Foul/27.), Matthias Hagenauer (Foul/46.), Fabian Schober (Unsportl./77.) bzw Bastian Rychnovsky (Unsportl./44.), Marek Sabo (Unsportl./75.), Nedzad Dedic (Unsportl./93.)

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (32380 Bonuspunkte)

2. Klasse Traisental/AV: SC Pyhra : SC St. Pölten - 1:1 (0:1)

89 Christopher Lehr 1:1

38 Adam Zsak 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.