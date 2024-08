Spannendes Duell zwischen USC Markersdorf und SV Altlengbach endet 2:3

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 11:30

In einem aufregenden und umkämpften Spiel in der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ) setzten sich die Gäste des SV Altlengbach-Laabental überraschend mit 3:2 gegen den USC Markersdorf durch. Die rund 150 Zuschauer erlebten ein Duell auf Augenhöhe, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Beide Teams zeigten von Beginn an vollen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem temporeichen Start beider Mannschaften. Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass sich beide Teams nichts schenken würden. Die erste nennenswerte Aktion ließ nicht lange auf sich warten: In der 24. Minute gelang Jovan Nikic vom SV Altlengbach das erste Tor des Abends. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er seine Mannschaft in Führung. Die Gäste nutzten dabei eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Markersdorfer eiskalt aus.

Der frühe Rückstand schien die Gastgeber jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen. Sie erhöhten den Druck und suchten vehement nach dem Ausgleichstreffer. Diese Bemühungen sollten sich kurz vor der Halbzeitpause auszahlen. In der 41. Minute erzielte Lukas Lahmer den verdienten Ausgleich für den USC Markersdorf. Sein Treffer brachte die Markersdorfer zurück ins Spiel und sorgte für eine ausgeglichene Ausgangslage zur Halbzeit.

Spannende zweite Hälfte mit wechselnden Führungen

Nach der Pause kamen die Gastgeber deutlich besser aus der Kabine. In der 55. Minute erzielte Manuel Dietz den Führungstreffer für den Union Sportclub Markersdorf. Mit einem gekonnten Abschluss ließ er dem Torhüter des SV Altlengbach keine Chance und stellte auf 2:1. Die Freude der Markersdorfer währte jedoch nicht lange, denn die Gäste aus Altlengbach zeigten sich unbeeindruckt und kämpften weiter.

Bereits neun Minuten später, in der 64. Minute, gelang Tobias Himsel der Ausgleich für den SV Altlengbach. Ein schneller Konter überrumpelte die Abwehr der Markersdorfer, und Himsel traf mit einem gezielten Schuss ins Tor. Die Partie war wieder völlig offen, und beide Mannschaften suchten den entscheidenden Treffer.

Die Schlussphase der Begegnung war geprägt von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Beide Teams wollten den Sieg unbedingt für sich verbuchen. In der 82. Minute war es schließlich Emrullah Yildiz, der mit seinem Tor zum 3:2 für den SV Altlengbach den Schlusspunkt setzte. Yildiz nutzte eine sich bietende Gelegenheit und schoss seine Mannschaft in Führung. Trotz der Bemühungen des USC Markersdorf gelang es den Gastgebern nicht mehr, den erneuten Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete nach 95 intensiven Minuten mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Altlengbach. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie mit zahlreichen Toren und wechselnden Führungen. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung, doch am Ende hatten die Gäste aus Altlengbach das bessere Ende für sich.

2. Klasse Traisental/AV: Markersdorf : Altlengbach - 2:3 (1:1)

82 Emrullah Yildiz 2:3

64 Tobias Himsel 2:2

55 Manuel Dietz 2:1

41 Lukas Lahmer 1:1

24 Jovan Nikic 0:1

