ASK Wilhelmsburg dominiert SG Purkersdorf/Pressbaum KM II mit 10:1

Details Samstag, 07. September 2024 16:50

In einem einseitigen Spiel setzte sich der ASK Wilhelmsburg eindrucksvoll gegen die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II durch. Die Partie endete, vor etwa 75 Zuschauern, mit einem klaren 10:1-Sieg für die Gäste. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Wilhelmsburger den Grundstein für ihren Erfolg, während die Pressbaumer das gesamte Spiel über keine Chance hatten, den Spielfluss der Gäste zu stoppen.

Wilhelmsburg setzt frühe Akzente

Schon in der 17. Minute gingen die Wilhelmsburger in Führung. Simon Stiefsohn erzielte das erste Tor für den ASK Wilhelmsburg und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nur zwölf Minuten später, in der 29. Minute, erhöhte Patrick Schroffenauer auf 2:0. Es war offensichtlich, dass die Gäste ihren Gegner früh unter Druck setzen wollten, und dieser Plan ging auf. Kurz darauf, in der 30. Minute, folgte das 3:0 durch Jemin Krasniqi, der nach einer Vorlage von Navratil erfolgreich war. Damit ging es mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Wilhelmsburg bleibt unaufhaltsam

Nach der Pause setzte sich die Dominanz der Wilhelmsburger fort. Milovan Murisan erhöhte in der 58. Minute auf 4:0. Nur sieben Minuten später, in der 65. Minute, traf Manuel Navratil zum 5:0. Nur zwei Minuten später war es wieder Navratil, der das 6:0 machte. Es schien, als würde der Sportverein Pressbaum komplett auseinanderfallen, während der Arbeitersportklub Wilhelmsburg einen Treffer nach dem anderen erzielte.

Auch in der Schlussphase des Spiels ließen die Gäste nicht nach. Milovan Murisan erzielte in der 72. Minute das 7:0. Die Pressbaumer konnten jedoch in der 76. Minute durch Samuel Kröss den Ehrentreffer zum 1:7 erzielen. Doch die Wilhelmsburger antworteten prompt: Peter Tiffi erhöhte in der 79. Minute auf 8:1, und Jemin Krasniqi traf in der 83. Minute zum 9:1. Den Schlusspunkt setzte Patrick Schroffenauer in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer zum Endstand von 10:1.

Das Spiel endete mit einem überragenden Sieg für den ASK Wilhelmsburg, der mit diesem Erfolg seine Ambitionen in der 2. Klasse Traisental/AV unterstrich. Die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrappeln und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Spur zu kommen.

2. Klasse Traisental/AV: Purkersdorf/Pressbaum II : Wilh.burg - 1:10 (0:3)

90 Patrick Schroffenauer 1:10

83 Jemin Krasniqi 1:9

79 Peter Tiffi 1:8

76 Samuel Kröss 1:7

72 Milovan Murisan 0:7

67 Manuel Navratil 0:6

65 Manuel Navratil 0:5

58 Milovan Murisan 0:4

30 Jemin Krasniqi 0:3

29 Patrick Schroffenauer 0:2

17 Simon Stiefsohn 0:1

