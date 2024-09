Überzeugender Heimsieg für die SG Hohenberg/St.Aegyd gegen den SC Harland

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 18:22

Die SG Hohenberg/St.Aegyd feierte, vor rund 90 Zuschauern, einen eindrucksvollen 6:0-Heimsieg gegen den SC Harland. Die Gastgeber dominierten die Partie von Anfang bis Ende und ließen den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte die Spielgemeinschaft mit 2:0, bevor sie in der zweiten Hälfte noch vier weitere Tore nachlegte.

Frühe Führung durch Elfmeter

In der 23. Minute ging die SG Hohenberg/St.Aegyd durch einen Elfmeter in Führung. Erhan Gürbüz trat an und verwandelte sicher zum 1:0. Der Treffer brachte die Gastgeber in eine komfortable Ausgangsposition und setzte den SC Harland früh unter Druck.

Unmittelbar vor der Halbzeit fiel das zweite Tor des Spiels. In der 45. Minute erzielte Klaus Ofner durch einen Freistoß das 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, in der die SG Hohenberg/St.Aegyd bereits klar auf Siegkurs war.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ebenso vielversprechend für die Heimmannschaft. Matteo Postl erhöhte in der 51. Minute durch einen weiteren Elfmeter auf 3:0. Der SC Harland fand keine Mittel, um dem Offensivdrang der SG Hohenberg/St.Aegyd etwas entgegenzusetzen.

In der 66. Minute war es Michael Grasl, der mit seinem Treffer zum 4:0 den Spielstand weiter ausbaute. Die Spielgemeinschaft Hohenberg/St.Aegyd zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ den Gästen kaum Raum für eigene Angriffe.

Das 5:0 fiel in der 75. Minute, als Matthäus Perthold den Ball im Netz unterbrachte. Der SC Harland war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnte den Spielfluss der Gastgeber nicht mehr stoppen.

Den Schlusspunkt setzte Pascal Enne in der 79. Minute mit seinem Tor zum 6:0-Endstand. Die SG Hohenberg/St.Aegyd beendete das Spiel souverän und ließ dem SC Harland keine Chance auf eine Ergebniskorrektur.

Mit diesem klaren Sieg untermauerte die SG Hohenberg/St.Aegyd ihre Ambitionen in der 2. Klasse Traisental/AV und machte deutlich, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner ist. Die Gäste aus Harland hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrichten und in den kommenden Spielen Punkte sammeln.

2. Klasse Traisental/AV: Hohenberg/St.Aegyd : Harland - 6:0 (2:0)

79 Pascal Enne 6:0

75 Matthäus Perthold 5:0

66 Michael Grasl 4:0

51 Matteo Postl 3:0

45 Klaus Ofner 2:0

23 Erhan Gürbüz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.