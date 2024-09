USV Eichgraben schickt SC St.Pölten Union Landhaus mit 6:0 nach Hause

Spielberichte

In einem eindrucksvollen Spiel der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ) setzte sich USV Eichgraben, vor rund 100 Zuschauern, gegen SC St.Pölten Union Landhaus mit einem deutlichen 6:0 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen den Gästen keine Chance zur Erholung. Mit diesem überzeugenden Sieg festigt USV Eichgraben seine Position in der Liga und demonstriert eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Blitzstart und frühe Führung

USV Eichgraben eröffnete das Spiel gegen SC St.Pölten Union Landhaus mit einem hohen Tempo und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Schon in der 10. Minute gelang Patrick Uhlig der erste Treffer des Abends, der die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Nur zehn Minuten später war es Kornelius Hess, der das 2:0 für Eichgraben erzielte und damit den Grundstein für den späteren Kantersieg legte.

SC St.Pölten Union Landhaus fand kaum Mittel gegen die druckvolle Spielweise der Gastgeber und musste in der 34. Minute den nächsten Rückschlag hinnehmen. Erneut war es Patrick Uhlig, der mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:0 erhöhte und damit bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse sorgte. Doch Eichgraben zeigte sich weiterhin torhungrig und legte in der 44. Minute noch vor dem Halbzeitpfiff nach. Turan Aydin traf per Strafstoß zum 4:0 und sorgte für einen komfortablen Vorsprung zur Pause.

Keine Erholung für die Gäste

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. USV Eichgraben blieb die dominierende Mannschaft und setzte SC St.Pölten Union Landhaus weiter unter Druck. In der 68. Minute trug sich Oleh Yelets in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0, wieder per Elfmeter. Die Gäste aus St.Pölten hatten auch in der zweiten Hälfte keine Antwort auf die Angriffe der Gastgeber und mussten weiterhin einem aussichtslosen Rückstand hinterherlaufen.

Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte erneut Patrick Uhlig, der in der 90. Minute seinen dritten Treffer des Abends erzielte und damit den 6:0-Endstand besiegelte. Mit dieser beeindruckenden Leistung und den drei erzielten Toren war Uhlig der überragende Spieler des Abends und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Der Schlusspfiff beendete eine Partie, die von Anfang bis Ende klar von USV Eichgraben dominiert wurde. Mit diesem Sieg klettert das Team weiter nach oben in der Tabelle und kann mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. SC St.Pölten Union Landhaus hingegen muss die Niederlage schnell abschütteln und sich auf die nächsten Herausforderungen konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

2. Klasse Traisental/AV: Eichgraben : SC St. Pölten - 6:0 (4:0)

90 Patrick Uhlig 6:0

68 Oleh Yelets 5:0

44 Turan Aydin 4:0

34 Patrick Uhlig 3:0

20 Kornelius Hess 2:0

10 Patrick Uhlig 1:0

