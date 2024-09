USC Markersdorf überrollt FCU Frankenfels mit 7:2

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 14:01

In einem torreichen Duell der 2. Klasse Traisental/AV konnte sich der USC Markersdorf deutlich mit 7:2 gegen den FCU Frankenfels durchsetzen. Die Heimmannschaft dominierte, vor rund 100 Zuschauern, die Partie von Beginn an und legte schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Trotz einer Aufholjagd der Frankenfelser blieb der Union Sportclub Markersdorf souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Zu erwähnen ist die herausragende Leistung von Christopher Grilz, der in nur 20 Minuten vier Tore erzielte.

Blitzstart der Markersdorfer

Das Spiel zwischen dem USC Markersdorf und dem FCU Frankenfels wurde angepfiffen und nur wenige Minuten später jubelten die heimischen Fans das erste Mal. Christopher Grilz brachte die Markersdorfer schon in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte Grilz nach und erhöhte auf 2:0.

Der USC Markersdorf ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen und setzte sie weiter unter Druck. In der 19. Minute war es erneut Christopher Grilz, der für die Heimmannschaft traf und das 3:0 erzielte. Der Stürmer war nicht zu stoppen, drei Minuten später war es dann Tamas Tasselmajer, der das 4:0 machte.

Markersdorf baut Führung aus

Der Union Sportclub Markersdorf spielte weiterhin mit viel Elan und konnte in der 25. Minute, abermals durch Grilz, das 5:0 erzielen. In der 30. Minute konnten die Gäste durch Juraj Kroslak auf 5:1 verkürzen. Ein beeindruckendes Spiel in Markersdorf, das für viele erstaunte Gesichter auf den Rängen sorgte.

Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiterhin konzentriert. Trotz des Gegentreffers zeigten sie, dass sie an diesem Tag die klar bessere Mannschaft waren. In der 32. Minute war es Lukas Lahmer, der mit einem weiteren Treffer den Halbzeitstand von 6:1 markierte.

Frankenfels mit weiterem Ehrentreffer – Markersdorf setzt Schlusspunkt

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der FCU Frankenfels kämpferisch und erzielte in der 57. Minute durch Juraj Kroslak das 6:2. Doch auch dieser Treffer konnte die Dominanz des USC Markersdorf nicht brechen. Die Markersdorfer blieben weiter am Drücker und kontrollierten das Spielgeschehen.

In der 61. Minute setzte Lukas Lahmer den Schlusspunkt unter eine eindrucksvolle Partie, als er zum 7:2-Endstand traf. Mit diesem Tor war das Spiel endgültig entschieden und der USC Markersdorf konnte einen hochverdienten Sieg feiern.

Der Schlusspfiff ertönte und besiegelte den klaren Erfolg der Heimmannschaft. Die Fans des Union Sportclub Markersdorf jubelten über die herausragende Leistung ihrer Mannschaft, die an diesem Tag nichts anbrennen ließ und ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

2. Klasse Traisental/AV: Markersdorf : FCU Frankenfels - 7:2 (6:1)

61 Lukas Lahmer 7:2

57 Juraj Kroslak 6:2

32 Lukas Lahmer 6:1

30 Juraj Kroslak 5:1

25 Christopher Grilz 5:0

22 Tamas Tasselmajer 4:0

19 Christopher Grilz 3:0

7 Christopher Grilz 2:0

5 Christopher Grilz 1:0

