USV Eichgraben schießt SV Böheimkirchen mit 8:1 vom Platz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:54

Der USV Eichgraben zeigte im Heimspiel gegen den SV Böheimkirchen eine herausragende Leistung und sicherte sich, vor knapp 80 Zuschauern, einen überzeugenden 8:1-Sieg. Schon in der ersten Halbzeit setzte sich der Gastgeber deutlich ab, wobei Patrick Uhlig besonders glänzte. Böheimkirchen fand erst spät ins Spiel, als der Ausgang bereits entschieden war. Der Sieg sicherte den USV Eichgraben eine vielversprechende Position in der 2. Klasse Traisental/AV.

Erdrückende Dominanz von Eichgraben in der ersten Halbzeit

Bereits in der zweiten Spielminute eröffnete Patrick Uhlig mit seinem ersten Treffer die Torflut für den USV Eichgraben. Sein wuchtiger Schuss ließ dem Torhüter von Böheimkirchen keine Chance. In der 28. Minute baute Daniel Patrick Brauner die Führung auf 2:0 aus, als er einen präzise hereingebrachten Ball eiskalt im Netz versenkte.

Nur zwei Minuten später war es erneut Patrick Uhlig, der seine Klasse unter Beweis stellte. Mit einem schnellen Angriff und einem kraftvollen Abschluss erhöhte er auf 3:0. Der Druck auf die Gäste wurde unermüdlich aufrechterhalten, und in der 35. Minute erzielte Turan Aydin das 4:0, nachdem er einen Abpraller geschickt verwertete. Böheimkirchen fand keine Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Fortsetzung der Torjagd in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der USV Eichgraben das Tempo hoch. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut Turan Aydin zum 5:0, was die ohnehin schon komfortable Führung weiter ausbaute. Es folgte in der 51. Minute ein weiterer Treffer von Patrick Uhlig, der mit seinem dritten Tor des Tages auf 6:0 erhöhte und somit einen Hattrick verbuchte.

In der 57. Minute zeigte Tobias Schmied sein Können, als er zum 7:0 einnetzte. Dieser Treffer war das Resultat eines schnellen Angriffs und präzisen Zuspiels, das die Abwehr von Böheimkirchen überforderte. Trotz des deutlichen Rückstandes kämpfte SV Böheimkirchen weiter und wurde in der 64. Minute belohnt. Musa Mustafi erzielte das Ehrentor für die Gäste und verkürzte auf 7:1, was zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Gäste darstellte.

Doch die Dominanz der Heimmannschaft war ungebrochen. In der 77. Minute setzte Danijel Topic den Schlusspunkt unter die einseitige Partie, indem er zum 8:1-Endstand traf. Dieser Sieg war nicht nur in der Höhe verdient, sondern unterstrich auch die spielerische Überlegenheit des USV Eichgraben über die gesamte Spielzeit hinweg.

Mit diesem beeindruckenden Heimsieg festigt der USV Eichgraben seine Position in der Liga und schickt ein klares Signal an die Konkurrenz. Für den SV Böheimkirchen hingegen wird es wichtig sein, die richtigen Lehren aus dieser deutlichen Niederlage zu ziehen, um in den kommenden Partien besser abzuschneiden.

2. Klasse Traisental/AV: Eichgraben : Böheimkirchen - 8:1 (4:0)

77 Danijel Topic 8:1

64 Musa Mustafi 7:1

57 Tobias Schmied 7:0

51 Patrick Uhlig 6:0

48 Turan Aydin 5:0

35 Turan Aydin 4:0

30 Patrick Uhlig 3:0

28 Daniel Patrick Brauner 2:0

2 Patrick Uhlig 1:0

