Kantersieg für den SV Altlengbach gegen SG Purkersdorf/Pressbaum KM II

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:39

Im Aufeinandertreffen der 2. Klasse Traisental/AV (NÖ) in der 8. Runde dominierte der SV Altlengbach klar gegen die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II und siegte mit 7:1. Die Gäste zeigten, vor knapp 60 Zuschauern, von Beginn an eine beeindruckende Offensivleistung und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Die Pressbaumer konnten erst in der zweiten Hälfte ein Lebenszeichen setzen, doch das reichte nicht, um die Niederlage zu verhindern.

Altlengbach entscheidet Spiel früh

Der SV Altlengbach ließ von Beginn an keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und übernahm früh die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 11. Minute brachte Manuel Zahrl die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab Altlengbach die nötige Sicherheit, um weiterhin Druck auf die Defensive der Pressbaumer auszuüben. In der 23. Minute erhöhte Manuel Markovic auf 2:0, was die Dominanz der Gäste weiter unterstrich.

Die Offensivkraft der Altlengbacher schien unaufhaltsam. Florian Messner stellte in der 30. Minute mit einem gekonnten Abschluss auf 3:0. Der SG Purkersdorf/Pressbaum KM II schien kein Mittel gegen die Angriffswelle der Gäste zu finden. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Emrullah Yildiz in der 35. Minute auf 4:0, und Patrick Bernhauser sorgte mit seinem Tor in der 42. Minute für einen komfortablen 5:0-Halbzeitstand zugunsten der Gäste.

Purkersdorf/Pressbaum mit wenig Entlastung

In der zweiten Halbzeit versuchte die Heimmannschaft, den Schaden zu begrenzen und zumindest einen Treffer zu erzielen. In der 54. Minute gelang es Gabriel Singer, das Ehrentor für die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II zu erzielen und auf 1:5 zu verkürzen. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde schnell zunichte gemacht.

Der SV Altlengbach zeigte sich weiterhin in Torlaune. Florian Messner stellte in der 58. Minute den alten Fünf-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 6:1. Die Defensive der Pressbaumer hatte weiterhin alle Hände voll zu tun und fand kein Mittel, um den Spielfluss der Gäste zu stoppen. Emrullah Yildiz setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 68. Minute den Schlusspunkt der Partie und machte den 7:1-Endstand perfekt.

Am Ende war es ein klarer und verdienter Sieg für den SV Altlengbach, der mit dieser überzeugenden Leistung in der Liga weiterhin für Furore sorgt. Die SG Purkersdorf/Pressbaum KM II hingegen muss die Niederlage schnell verarbeiten und sich auf die kommenden Herausforderungen konzentrieren.

2. Klasse Traisental/AV: Purkersdorf/Pressbaum II : Altlengbach - 1:7 (0:5)

68 Emrullah Yildiz 1:7

58 Florian Messner 1:6

54 Gabriel Singer 1:5

42 Patrick Bernhauser 0:5

35 Emrullah Yildiz 0:4

30 Florian Messner 0:3

23 Manuel Markovic 0:2

11 Manuel Zahrl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.