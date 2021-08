Eichgraben jubelt: Souveräner Dreier gegen SV Böheimkirchen

Details Samstag, 21. August 2021 08:17

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen hatte am Freitag gegen USV Eichgraben mit 1:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Rund 100 Besucher sahen einen souveränen Heimsieg des USV Eichgraben gegen den SV Würth Böheimkirchen.

Bis zum ersten Treffer dauerte es allerdings einige Zeit. Erik Hradil machte in der 35. Minute dann doch das 1:0 von SV Böheimkirchen perfekt. Eichgraben hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte durch Rene Fröschl den 1:1-Ausgleich (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Spiel gedreht und Pottendorfer-Doppelpack

Tobias Schmied brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von USV Eichgraben über die Linie (48.) und dreht das Spiel in Richtung Heimsieg. Maximilian Pottendorfer beseitigte mit seinen Toren (69./84.) die letzten Zweifel am Sieg des Tabellenführers. Am Schluss gewann Eichgraben gegen Böheimkirchen.

Die Ausbeute von sechs Punkten sorgte dafür, dass die Heimmannschaft nun sogar an der Tabellenspitze liegt.

SV Würth Böheimkirchen nimmt mit drei Punkten den siebten Tabellenplatz ein.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV Würth Böheimkirchen, 4:1 (1:1)

35 Erik Hradil 0:1

40 Rene Froeschl 1:1

48 Tobias Schmied 2:1

69 Maximilian Pottendorfer 3:1

84 Maximilian Pottendorfer 4:1

