Maria Anzbach kassiert deutliche Niederlage in Bischofstetten

Details Sonntag, 22. August 2021 06:47

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 70 Fans kamen zum Spiel der zweiten Runde zwischen Bischofstetten und Maria Anzbach und sahen einen klaren Erfolg der Gastgeber. 1. SV Maria Anzbach hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:3-Niederlage gegen die SU Bischofstetten lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Matthias Schober. In der 48. Minute traf der Spieler der SU Bischofstetten ins Schwarze. Ondrej Gabor beseitigte mit seinen Toren (66./89.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. In Minute 84 musste Jose Diaz Palacios (Maria Anzbach) mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. Letzten Endes ging Bischofstetten im Duell mit Maria Anzbach als Sieger hervor.

Bischofstetten bleibt oben dran

Die SU Bischofstetten hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Die SU Bischofstetten macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf.

In der Tabelle steht der 1. SV Maria Anzbach mit 0 Punkten auf dem 15. Platz.

2. Klasse Traisental/AV: SU Bischofstetten – 1. SV Maria Anzbach, 3:0 (0:0)

48 Matthias Schober 1:0

66 Ondrej Gabor 2:0

89 Ondrej Gabor 3:0

