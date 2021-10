SV Türnitz zerlegt den FC Purkersdorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:54

2. Klasse Traisental/AV: Der SV INDAT Türnitz zog FC Purkersdorf das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Auf dem Papier hatten die rund 150 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Türnitz als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Hynek Seman traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Türnitz machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrick Mitterer (4.). Den Vorsprung des SV INDAT Türnitz ließ Christian Anzberger in der 18. Minute vom Elfmeterpunkt aus auf 3:0 anwachsen. Das 4:0 für den SV Türnitz stellte Mitterer sicher. In der 24. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. FC Purkersdorf rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Schon vor der Pause war alles entschieden

Für Purkersdorf war es ein Tag zum Vergessen. Stefan Dirnberger , BEd (72.), Lirak Krasniqi (73.) und Seman (83.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Spielende fuhr der SV INDAT Türnitz einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Purkersdorf klar, dass gegen Türnitz heute kein Kraut gewachsen war.

Die drei Zähler bedeuten für den SV Türnitz in der Tabelle Platz sieben. In dieser Saison sammelte Türnitz bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV INDAT Türnitz, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt FC Purkersdorf den fünften Platz in der Tabelle ein. Purkersdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 26 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat FC Purkersdorf derzeit auf dem Konto. FC Purkersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der SV Türnitz hat am Sonntag Heimrecht und begrüßt SC Harland. Als Nächstes steht Purkersdorf SC Schaubach Pyhra gegenüber (Freitag, 20:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – FC Purkersdorf, 7:0 (4:0)

2 Hynek Seman 1:0

4 Patrick Mitterer 2:0

18 Christian Anzberger 3:0

24 Patrick Mitterer 4:0

72 Stefan Dirnberger 5:0

73 Lirak Krasniqi 6:0

83 Hynek Seman 7:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!