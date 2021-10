FCU Frankenfels trumpft bei Wilhelmsburg auf

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:27

2. Klasse Traisental/AV: Am Samstag trafen Wilhelmsburg und der FCU Frankenfels aufeinander. Etwa 100 Besucher wollten sich das Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich.

Das 1:0 in der siebten Minute brachte den ASK Wilhelmsburg vermeintlich auf die Siegerstraße. Nico Pfeffer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Frankenfels ein (15.). Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach musste den Treffer zum 2:1 hinnehmen (25.). Für das zweite Tor des FCU Frankenfels war Juraj Kroslak verantwortlich, der in der 35. Minute das 2:2 besorgte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Michael Deuretzbacher mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Wilhelmsburg. Frankenfels hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Berger versetzt Gastgebern K.O.-Schlag

Mathias Berger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach her (88.). Letzten Endes ging der FCU Frankenfels im Duell mit dem ASK Wilhelmsburg als Sieger hervor.

Trotz der Schlappe behält Wilhelmsburg den sechsten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der ASK Wilhelmsburg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Frankenfels muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht der FCU Frankenfels/Schwarzenbach auf dem zwölften Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Der FCU Frankenfels bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten.

Am kommenden Freitag tritt Wilhelmsburg beim WSV Traisen an, während Frankenfels einen Tag später 1. SV Maria Anzbach empfängt.

2. Klasse Traisental/AV: ASK Wilhelmsburg – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 2:4 (2:3)

7 Matthias Mayrhofer 1:0

15 Nico Pfeffer 1:1

25 Fabian Koeberl 2:1

35 Juraj Kroslak 2:2

45 Michael Deuretzbacher 2:3

88 Mathias Berger 2:4

