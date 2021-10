Eichgraben verlangt TSU Hafnerbach alles ab

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:22

2. Klasse Traisental/AV: TSU Hafnerbach und Eichgraben lieferten sich vor rund 155 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. USV Eichgraben war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Das erste Tor des Spiels ging an Hafnerbach. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Eichgraben, denn Unglücksrabe Pero Sarkanovic beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). Für das erste Tor von USV Eichgraben war Maximilian Pottendorfer verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:1 besorgte. Onur Kayikci ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den Gast. Wer glaubte, TSU Biomin Hafnerbach sei geschockt, irrte. Pavol Poliacek machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Poliacek der Mann des Tages

Für das 3:2 und 4:2 war Poliacek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (67./86.). Kurz vor Schluss traf Eichgrabens Bogdan Birdog per Elfmeter zum 4:3-Endstand (93.). Am Ende verbuchte TSU Hafnerbach gegen USV Eichgraben einen Sieg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Hafnerbach nun auf dem zweiten Platz steht. Mit beeindruckenden 37 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV. Nur einmal gab sich TSU Biomin Hafnerbach bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief TSU Hafnerbach konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Eichgraben bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von USV Eichgraben alles andere als positiv. Eichgraben ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Hafnerbach tritt am kommenden Samstag bei SC Union Landhaus St. Pölten an, USV Eichgraben empfängt am selben Tag die SG Hohenberg/St.Aegyd.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Biomin Hafnerbach – USV Eichgraben, 4:3 (2:2)

11 Eigentor durch Pero Sarkanovic 1:0

21 Maximilian Pottendorfer 1:1

37 Onur Kayikci 1:2

39 Pavol Poliacek 2:2

67 Pavol Poliacek 3:2

86 Pavol Poliacek 4:2

93 Bogdan Birdog 4:3

