Erneuter Triumph des SV Türnitz auswärts beim SV Böheimkirchen

Sonntag, 24. Oktober 2021

2. Klasse Traisental/AV: Der SV Türnitz kam am Samstag vor etwa 80 Besuchern zu einem 4:2-Erfolg gegen SV Böheimkirchen. Türnitz ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Böheimkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Agron Veselji traf in der sechsten Minute per Strafstoß zur frühen Führung. Aus der Ruhe ließ sich der SV INDAT Türnitz nicht bringen. Stefan Dirnberger erzielte wenig später den Ausgleich (11.). Erik Hradil schoss für SV Würth Böheimkirchen in der 18. Minute das zweite Tor. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Mitterer per Elfmeter in der 30. Minute zum 2:2. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Auswärts-Dreier für Türnitz

Für das 3:2 des SV Türnitz zeichnete Michael Weinmesser verantwortlich (51.). Lirak Krasniqi beförderte das Leder zum 4:2 der Gäste über die Linie (77.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Türnitz. Man hatte sich gegen SV Böheimkirchen durchgesetzt.

Böheimkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv.

Der SV INDAT Türnitz holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Türnitz.

Der SV INDAT Türnitz setzte sich mit diesem Sieg von SV Würth Böheimkirchen ab und belegt nun mit 18 Punkten den vierten Rang, während SV Böheimkirchen weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 18 Zählern befindet sich der SV Türnitz voll in der Spur. Die Formkurve von Böheimkirchen dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für SV Würth Böheimkirchen ist SC Harland auf gegnerischer Anlage (Samstag, 15:00). Türnitz misst sich zur selben Zeit mit dem FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Würth Böheimkirchen – SV INDAT Türnitz, 2:4 (2:2)

6 Agron Veselji 1:0

11 Stefan Dirnberger 1:1

18 Erik Hradil 2:1

30 Patrick Mitterer 2:2

51 Michael Weinmesser 2:3

77 Lirak Krasniqi 2:4

