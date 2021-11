Torfestival zwischen Türnitz und Frankenfels/S. brachte keinen Sieger

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:39

2. Klasse Traisental/AV: Das Spiel vom Samstag zwischen dem SV Türnitz und dem FCU Frankenfels endete vor rund 190 Zuschauern mit einem 5:5-Remis. Frankenfels erwies sich gegen Türnitz als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Der FCU Frankenfels/Schwarzenbach ging durch Nico Pfeffer in der 14. Minute in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Lirak Krasniqi, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (20.). Michael Deuretzbacher versenkte den Ball in der 28. Minute im Netz des SV INDAT Türnitz. Christian Winter erhöhte für den FCU Frankenfels auf 3:1 (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ausgleich in letzter Minute

Michael Kausl war es, der in der 60. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Frankenfels unterbrachte. In der 66. Minute gelang dem SV Türnitz, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Daniel Brunclik. Bernhard Bichler traf dann sogar zum 4:3 für die Hausherren (72.). Die Gastgeber mussten dann aber wieder den Treffer von Dominik Lukas Rauchberger zum 4:4 hinnehmen (81.). Das 5:4 von Türnitz stellte Krasniqi sicher (85.). Der SV INDAT Türnitz schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Deuretzbacher zum Ausgleich für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach. Der FCU Frankenfels ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SV Türnitz noch ein Unentschieden.

Türnitz bekleidet mit 19 Zählern Tabellenposition sechs. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SV INDAT Türnitz derzeit auf dem Konto.

Frankenfels muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast nimmt mit 15 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der FCU Frankenfels/Schwarzenbach momentan auf dem Konto.

Der FCU Frankenfels ist nun seit vier Spielen, der SV Türnitz seit sechs Partien unbesiegt.

Türnitz tritt am Montag bei USV Eichgraben an. Als Nächstes steht Frankenfels SC Harland gegenüber (Sonntag, 14:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 5:5 (1:3)

14 Nico Pfeffer 0:1

20 Lirak Krasniqi 1:1

28 Michael Deuretzbacher 1:2

33 Christian Winter 1:3

60 Michael Kausl 2:3

66 Daniel Brunclik 3:3

72 Bernhard Bichler 4:3

81 Dominik Lukas Rauchberger 4:4

85 Lirak Krasniqi 5:4

91 Michael Deuretzbacher 5:5

