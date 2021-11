SV Altlengbach vergibt 3:1-Führung gegen Eichgraben

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:44

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach und Eichgraben lieferten sich vor etwa 100 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Ausgangslage sprach für USV Eichgraben, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Florian Messner brachte die Gäste in der 24. Minute ins Hintertreffen. Das 1:1 von Eichgraben stellte Maximilian Pottendorfer sicher (38.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Hovhannes Sarikyan seine Chance und schoss das 2:1 (42.) für Altlengbach. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Messner seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Mit der Führung für SV Altlengbach-Laabental ging es in die Halbzeitpause.

Schlussminuten wurden zum Krimi

Das Schlusslicht zeigte plötzlich einen Leistungseinbruch, den USV Eichgraben eiskalt ausnutzte. Bogdan Birdog (58./82.) und Andreas Haas (68.) brachten in dieser Phase dreimal den Ball im gegnerischen Tor unter und drehten die Partie auf 4:3. Lukas Zolvik versenkte den Ball in der 89. Minute im Netz von Eichgraben. SV Altlengbach kam nicht mehr ins Spiel zurück, Birdog brachte USV Eichgraben sogar in Führung (92.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte Altlengbach das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

47 Tore kassierte der Gastgeber bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Traisental/AV. Wann bekommt SV Altlengbach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Eichgraben gerät SV Altlengbach-Laabental immer weiter in die Bredouille. Die Stärke von Altlengbach liegt in der Offensive – mit insgesamt 35 erzielten Treffern. Nun musste sich SV Altlengbach-Laabental schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für SV Altlengbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Bei USV Eichgraben präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Die drei Punkte brachten Eichgraben in der Tabelle nicht voran. USV Eichgraben liegt weiter auf Rang acht. Eichgraben bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Altlengbach wird am kommenden Sonntag von SC Union Landhaus St. Pölten empfangen. Als Nächstes steht USV Eichgraben dem SV INDAT Türnitz gegenüber (Montag, 14:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – USV Eichgraben, 4:5 (3:1)

24 Florian Messner 1:0

38 Maximilian Pottendorfer 1:1

42 Hovhannes Sarikyan 2:1

44 Florian Messner 3:1

58 Bogdan Birdog 3:2

68 Andreas Haas 3:3

82 Bogdan Birdog 3:4

89 Lukas Zolvik 4:4

92 Bogdan Birdog 4:5

