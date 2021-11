Hohenberg/St.Aegyd holt Remis beim SC Pyhra – dank Mucha

Details Sonntag, 07. November 2021 02:49

2. Klasse Traisental/AV: Auf dem Papier hatte SC Schaubach Pyhra im Vorfeld der Partie gegen Hohenberg/St.Aegyd wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste SC Pyhra sich jedoch vor rund 120 Zuschauern überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. SC Pyhra ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Michal Valjent brachte die SG Hohenberg/St.Aegyd per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten und 32. Minute vollstreckte. Bevor es in die Pause ging, hatte David Mosbacher noch das 1:2 des Gasts parat (43.). SC Schaubach Pyhra hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Sebastian Mucha war es, der in der 68. Minute das Spielgerät per Freistoß im Tor der Heimmannschaft unterbrachte. Gedanklich hatte SC Pyhra den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Hohenberg/St.Aegyd am Ende noch den Teilerfolg.

Pyhra bleibt dran

SC Schaubach Pyhra belegt mit 33 Punkten den zweiten Platz. SC Pyhra weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Die SG Hohenberg/St.Aegyd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hohenberg/St.Aegyd holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der einzelne Zähler beförderte die SG Hohenberg/St.Aegyd in der Tabelle auf Platz zwölf. Hohenberg/St.Aegyd schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 38 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat die SG Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto. Seit sechs Spielen wartet Hohenberg/St.Aegyd schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Samstag trifft SC Schaubach Pyhra auf SV Altlengbach-Laabental, die SG Hohenberg/St.Aegyd spielt tags darauf gegen die SU Bischofstetten.

2. Klasse Traisental/AV: SC Schaubach Pyhra – SG Hohenberg/St.Aegyd, 2:2 (2:1)

4 Michal Valjent 1:0

32 Michal Valjent 2:0

43 David Mosbacher 2:1

68 Sebastian Mucha 2:2

