SV Altlengbach verlangt SC Union St. Pölten alles ab

Details Montag, 08. November 2021 02:59

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von SC Union St. Pölten gegen SV Altlengbach gab es vor etwa 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von St. Pölten. Altlengbach erlitt gegen SC Union Landhaus St. Pölten erwartungsgemäß eine Niederlage.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Hovhannes Sarikyan sein Team in der zweiten Minute. Für das erste Tor von SC Union St. Pölten war Rufi Jusufi verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:1 besorgte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Sarikyan auf Seiten von SV Altlengbach-Laabental das 2:1 (45.) per direktem Freistoß. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Doppelschlag kurz vor Schluss

Maximilian Ljubinkovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für St. Pölten ein (71.). Dass SV Altlengbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Messner, der in der 73. Minute zur Stelle war. SC Union Landhaus St. Pölten zeigte sich unbeeindruckt und so drehten David Bogdanovic (84.) und Ljubinkovic (85., Freistoß) mit ihren Treffern das Spiel. Am Ende verbuchte SC Union St. Pölten gegen Altlengbach die maximale Punkteausbeute.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von St. Pölten weiter wachsen. Der Angriff der Heimmannschaft wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 46-mal zu. Nur zweimal gab sich SC Union Landhaus St. Pölten bisher geschlagen. SC Union St. Pölten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Altlengbach-Laabental klar erkennbar, sodass bereits 51 Gegentreffer hingenommen werden mussten. SV Altlengbach belegt mit acht Punkten den letzten Platz. Die Stärke von Altlengbach liegt in der Offensive – mit insgesamt 38 erzielten Treffern. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Altlengbach-Laabental alles andere als positiv. SV Altlengbach bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am kommenden Samstag trifft St. Pölten auf den ASK Wilhelmsburg, Altlengbach spielt am selben Tag gegen SC Schaubach Pyhra.

2. Klasse Traisental/AV: SC Union Landhaus St. Pölten – SV Altlengbach-Laabental, 4:3 (1:2)

2 Hovhannes Sarikyan 0:1

19 Rufi Jusufi 1:1

45 Hovhannes Sarikyan 1:2

71 Maximilian Ljubinkovic 2:2

73 Florian Messner 2:3

84 David Bogdanovic 3:3

85 Maximilian Ljubinkovic 4:3

