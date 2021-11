Torreicher Triumph in Harland: Traisen zurück in der Spur

Details Sonntag, 14. November 2021 02:47

2. Klasse Traisental/AV: Am 14. Spieltag kamen nur rund 40 Fans zum Spiel des SC Harland gegen den WSV Traisen. Doch die Besucher bekamen einiges geboten. Am Samstag verbuchte der WSV Traisen einen 7:5-Erfolg gegen SC Harland.

Koray Umucu brachte Traisen in der zweiten Minute nach vorn. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (4.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Jemin Krasniqi, als er das 3:0 für den WSV Traisen besorgte (14.). Bence Toth beförderte das Leder zum 1:3 von Harland über die Linie (31.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Krasniqi schnürte einen Doppelpack (33./44.), sodass Traisen fortan mit 5:1 führte. Der WSV Traisen hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Nach 1:6 doch nochmal Spannung

Nehad Khalil vollendete zum siebten Tagestreffer in der 51. Spielminute und stellte auf 6:1. In der 55. Minute brachte Vladimir Peska den Ball im Netz von Traisen unter. Für das 3:6 von SC Harland zeichnete Toth verantwortlich (71.). Mit dem dritten Treffer von Bence Toth rückte der Gastgeber wieder ein wenig an den WSV Traisen heran (88.). Slavko Gligorevic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 5:6 für Harland ein (90.). Kurz darauf traf Krasniqi in der Nachspielzeit für Traisen (94.). Am Ende punktete der WSV Traisen dreifach bei SC Harland.

Harland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SC Harland muss den Kampf um Punkte in der Rückrunde vom 14. Platz angehen. Harland schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 48 Gegentore verdauen musste. Die Lage von SC Harland bleibt angespannt. Gegen Traisen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim WSV Traisen präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Traisen holte auswärts bisher nur elf Zähler. Im letzten Match der Hinrunde tat der WSV Traisen etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz elf. Nach vier sieglosen Spielen ist Traisen wieder in der Erfolgsspur.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Harland verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 13.03.2022 bei USV Eichgraben wieder gefordert. Der WSV Traisen trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den FCU Frankenfels/Schwarzenbach.

2. Klasse Traisental/AV: SC Harland – WSV Traisen, 5:7 (1:5)

2 Koray Umucu 0:1

4 Elvir Kovacevic 0:2

14 Jemin Krasniqi 0:3

31 Bence Toth 1:3

33 Jemin Krasniqi 1:4

44 Jemin Krasniqi 1:5

51 Nehad Khalil 1:6

55 Vladimir Peska 2:6

71 Bence Toth 3:6

88 Bence Toth 4:6

90 Slavko Gligorevic 5:6

94 Jemin Krasniqi 5:7

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!