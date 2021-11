TSU Hafnerbach gewinnt Spitzenspiel gegen FC Purkersdorf

Details Sonntag, 14. November 2021 02:56

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf und TSU Hafnerbach boten den rund 60 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Purkersdorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Gäste begannen offensiv und kamen gleich zu beginn zu ihren ersten Chancen. Juraj Chupac brachte sein Team in der 14. Minute mit seinem Kopfballtreffer nach vorn. Kurz darauf lag schon das 2:0 in der Luft. Doch Philipp Grabner traf per Strafstoß zum 1:1 zugunsten von FC Purkersdorf (22.). Bevor es in die Pause ging, hatte Matthias Pusker noch das 2:1 von Hafnerbach parat (45.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Pusker wird zum Matchwinner

Moritz Gube war es, der in der 69. Minute das Spielgerät aus der Distanz unhaltbar im Kreuzeck des Gehäuses des Tabellenführers unterbrachte. Der Treffer zum 3:2 sicherte TSU Biomin Hafnerbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Pusker in diesem Spiel (77.). Am Ende punktete TSU Hafnerbach dreifach bei FC Purkersdorf.

Trotz der Niederlage fiel Purkersdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ FC Purkersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Wer soll Hafnerbach noch stoppen? TSU Biomin Hafnerbach verbuchte gegen FC Purkersdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Traisental/AV weiter an. Erfolgsgarant von TSU Hafnerbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich TSU Hafnerbach bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Hafnerbach die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 13.03.2022 empfängt Purkersdorf dann im nächsten Spiel die SG Hohenberg/St.Aegyd, während TSU Biomin Hafnerbach am gleichen Tag gegen SV Altlengbach-Laabental das Heimrecht hat.

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – TSU Biomin Hafnerbach, 2:3 (1:2)

14 Juraj Chupac 0:1

22 Philipp Grabner 1:1

45 Matthias Pusker 1:2

69 Moritz Gube 2:2

77 Matthias Pusker 2:3

