SV Türnitz glückt nur der Ehrentreffer gegen Eichgraben

Details Montag, 28. Februar 2022 05:09

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben erteilte dem SV INDAT Türnitz im Nachtragsspiel der 15. Runde eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für Eichgraben. Auf dem Papier hatten die rund 20 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich USV Eichgraben als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Onur Kayikci brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Eichgrabens Philip Smola auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Eichgraben ließ den Vorsprung in der 46. Minute durch Smola weiter anwachsen. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 52. Minute mit USV Eichgraben einen sicheren Sieger zu haben und wieder war es Philip Smola, der traf. Der fünfte Streich von Eichgraben war Maximilian Pottendorfer vorbehalten (60.). Bernhard Bichler erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für den SV Türnitz. Mit schnellen Toren von Pottendorfer (79.) und Andreas Haas (82.) schlug USV Eichgraben innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Schlussendlich verbuchte Eichgraben gegen Türnitz einen überzeugenden Heimerfolg.

Eichgraben klettert hoch, Türnitz rutscht ab

USV Eichgraben präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 46 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Eichgraben. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat USV Eichgraben derzeit auf dem Konto.

Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SV INDAT Türnitz momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei den Gästen. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Weiter geht es für Eichgraben, wenn SC Harland am 13.03.2022 zu Gast ist. Der SV Türnitz bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV INDAT Türnitz, 7:1 (2:0)

24 Onur Kayikci 1:0

40 Philip Smola 2:0

46 Philip Smola 3:0

52 Philip Smola 4:0

60 Maximilian Pottendorfer 5:0

73 Bernhard Bichler 5:1

79 Maximilian Pottendorfer 6:1

82 Andreas Haas 7:1