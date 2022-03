Überraschung gelungen: Schlusslicht Altlengbach bezwingt Tabellenführer Hafnerbach

Details Sonntag, 13. März 2022 02:29

2. Klasse Traisental/AV: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte TSU Hafnerbach gegen TSU Biomin Hafnerbach kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? SV Altlengbach-Laabental wuchs über sich hinaus und fügte Hafnerbach vor rund 100 Besuchern eine überraschende Pleite zu. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: TSU Biomin Hafnerbach hatte einen klaren 5:2-Sieg gefeiert.

Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gastgebern, die sich eine Chance um die andere herausspielen konnten, den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnten. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und SV Altlengbach ohne Torerfolg in die Kabinen. Auch die zweite Halbzeit begann mit einer großen Chance für die Heimischen, doch ein Kopfball von Tomas Randa wurde von Keeper Christoph Herbich mit einer Glanzparade entschärft. Und plötzlich waren die Gäste im Vorteil. Hovhannes Sarikyan stellte die Weichen für Altlengbach auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 1:0 zur Stelle war. Erneut drängte der Tabellenführer aus Hafnerbach auf das gegnerische Tor, scheiterte aber mehrmals am in Topform befindlichen Herbich. In der 81. Minute erzielte Youngster Kilian Heiden dann aber doch das 1:1 für TSU Hafnerbach. Dann jubelten die Hausherren zu früh. Der vermeintliche Führungstreffer wurde aberkannt und im Gegenzug schlugen die Gäste erneut zu. SV Altlengbach-Laabental gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (93.) durch Patrick Dlhy. Am Schluss gewann SV Altlengbach sensationell gegen Hafnerbach.

Sensationeller Siegtreffer in der Nachspielzeit

TSU Biomin Hafnerbach führt das Feld der 2. Klasse Traisental/AV mit 42 Punkten an. Nur zweimal gab sich TSU Biomin Hafnerbach bisher geschlagen.

Altlengbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den Tabellenletzten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit erschreckenden 56 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Drei Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat SV Altlengbach-Laabental derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Altlengbach noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist TSU Hafnerbach zum ASK Wilhelmsburg, zeitgleich empfängt Altlengbach die SG Hohenberg/St.Aegyd.

2. Klasse Traisental/AV: TSU Biomin Hafnerbach – SV Altlengbach-Laabental, 1:2 (0:0)

52 Hovhannes Sarikyan 0:1

81 Kilian Heiden 1:1

93 Patrik Dlhy 1:2